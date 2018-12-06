В госкомпании расхитили 49 млн грн на ж/д грузоперевозках

Схема "работала" с августа 2014 года.

Кроме перевозок чиновники занимались установкой турникетов на двух ж/д станциях в столице focus.ua

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС раскрыли схему незаконного завладения имуществом государственного предприятия в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

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В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины было установлено, что должностные лица государственной компании, основной вид деятельности которой - грузовой железнодорожный транспорт, злоупотребляя служебным положением, начиная с августа 2014 года, осуществляют действия, направленные на завладение почти 49 млн грн денежных средств государственной компании.

Злоумышленники использовали для поставки и устройства турникетных систем на двух железнодорожных станциях в г. Киеве фиктивное предприятие, в отношении руководителя которого существует приговор суда по нереабилитирующим обстоятельствам за пособничество в фиктивном предпринимательстве. Продолжается следствие.

Как сообщалось 5 декабря, в Укркосмосе расхитили $8 млн, спутник Лыбидь не запустят.