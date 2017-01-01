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Украина не расторгала Договор о дружбе с РФ - Геращенко

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Расторжение договора ухудшило бы доказательную базу Украины в международных судах с Россией.
Геращенко: Прекратить и разорвать Договор о дружбе - не одно и то же
Геращенко: Прекратить и разорвать Договор о дружбе - не одно и то же
facebook.com/iryna.gerashchenko

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Договор о дружбе и сотрудничестве с РФ не расторгнут, а прекращен, подчеркнула первый вице-спикер Ирина Геращенко. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Политик подчеркивает, что между расторжением и прекращением договора есть большая разница. “Чаще всего от оппонентов звучало, что мол, МИД, президент и его команда изменили позицию по договору. Это - откровенная ложь и манипуляция“, - отметила депутат. 

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По словам Геращенко, власть всегда отстаивала позицию, что Украина выполняла все международные обязательства и соглашения, включая Договор о дружбе. 

“Это РФ нарушила Договор и наши границы, и именно по этому соглашению во всех международных судах и должна нести ответственность“, - пояснила Геращенко. 

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“Разрыв Договора, на котором спекулировала все эти годы оппозиция, привел бы к ухудшению нашей доказательной и правовой позиции в судах“, - отметила она, еще раз подчеркнув, что ВР не расторгла договор, а прекратила его действие. 

“Просто действие соглашения заканчивалась в 2018 году. Как правило, такие документы автоматически продлеваются на следующие 10 лет, но в данном случае автоматизма быть не может. Нет дружбы, нет сотрудничества, есть война, которую РФ ведет против независимой и суверенной Украины“, - говорит Геращенко.

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Напомним, ранее Верховная Рада прекратила действие Договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года. В МИД РФ назвали решение Украины “первоапрельской шуткой“.

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Теги: РФ, Договор о дружбе, Украина, Рада, Геращенко
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