США совершили полет над Украиной в поддержку нашей безопасности

Пентагон хочет более тесных отношений с Россией, но они невозможны из-за продолжающейся агрессии.

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В четверг Соединенные Штаты и их союзники провели внеплановый полет согласно Договору об открытом небе - над Украиной и Азово-Черноморской акваторией. Об этом сообщает сайт Пентагона.

Решение о полете именно сегодня было принято для подтверждения приверженности США Украине и другим странам-партнерам, - подчеркивает пресс-служба ведомства.

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“Соединенные Штаты решительно высказывают поддержку безопасности европейских стран“, - отмечает Пенгатон.

“Непровоцированное нападение России на украинские военно-морские суда вблизи Керченского пролива является опасной эскалацией в контексте все более провокационной и угрожающей деятельности“, - добавляет пресс-служба.

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Пентагон отмечает, что США стремятся к более тесным отношениям с Россией, но это невозможно, пока ее противозаконные и дестабилизирующие действия продолжаются в Украине и других странах.

Напомним, ранее представитель США в Украине Курт Волкер заявил, что США будут настаивать на отключении России от системы SWIFT и ограничении входа в европейские порты, если до Нового года украинские моряки и корабли не будут возвращены.