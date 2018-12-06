Под Одессой массово заболели корью первоклашки

Местные власти намерены запретить посещение школ и садиков тем детям, которые не привиты от кори.

В одной из школ Лиманского района Одесской области зафиксировали вспышку кори. Об этом сообщает Думская со ссылкой на местные власти в четверг, 6 декабря.

"В селе Иваново заболели девять школьников – восемь учеников первого класса и один ученик нулевого. Все они находятся под присмотром врачей", – говорится в сообщении.

В связи со вспышкой кори в Лиманской райгосадминистрации прошло заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем утвердили план мероприятий, чтобы не допустить дальнейшее распространение болезни.

В частности, планируется провести иммунизацию групп риска, запретить посещение школ и садиков детям, не привитым от кори, а также проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам профилактики заболевания.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжает расти заболеваемость корью. За последнюю неделю статистика заболеваемости увеличилось на 11,5% по сравнению с предыдущим периодом.Заболели 741 взрослый и 1603 ребенка.

Также сообщалось, что в Польше из-за кори госпитализировали 14-месячного ребенка из Украины

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