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В Киеве задержали группу экстрасенсов-аферистов

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Мошенники более двух лет обманывали граждан, предлагая свои "магические" услуги по цене от 40 до 60 тысяч долларов.
Мошенников задержали правоохранители Одессы
Мошенников задержали правоохранители Одессы
УНН

Одесские силовики разыскала в столице группу экстрасенсов-аферистов. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции на своей странице в Facebook в четверг, 6 декабря.

"Работниками одесского Управления стратегических расследований совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований НПУ и управления КОРД ГУ НП в Одесской области задержаны трое членов преступной группы, которые разыскивались правоохранительными органами за совершение мошеннических действий", - сообщают правоохранители.

Согласно материалам следствия, участники группы более двух лет обманывали граждан, притворяясь экстрасенсами. Они предлагали населению свои "магические" услуги по цене от 40 до 60 тысяч долларов США.

"Когда обманутые жертвы, не испытывая никакого положительного влияния на свою жизнь, требовали вернуть деньги, аферисты угрожали им "кармической" расправой. Одна из таких пострадавших обратилась за помощью к правоохранителям", - сообщают в полиции.

Четверо членов группы были задержаны летом, еще трое пытались скрыться от правосудия, однако были обнаружены в Киеве. Сейчас 40-летняя "целительница" и двое ее подельников, 1987 и 1988 годов рождения, задержаны. У одного из них были обнаружены патроны калибра 7,62 мм, которые были переданы на экспертизу.

 

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Теги: Одесса, полиция, мошенничество, мошенники, аферисты, экстрасенсы, задержание
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Источник: korrespondent.net

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