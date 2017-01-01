В Шостке грабитель попался при распитии прихваченного с собой вермута

Житель Конотопа не смог отобрать у продавцов магазина наличные деньги. Вместо этого он забрал три бутылки вермута и убежал.

В городе Шостка полицейские задержали грабителя магазина на одной из АЗС, который употреблял захваченный с собой в вермут. Об этом сообщает управление Нацполиции в Сумской области в четверг, 6 декабря.

Отмечается, что грабитель не смог отобрать у продавцов наличные деньги. Вместо этого он забрал три бутылки вермута и убежал.

Полицейские, которые прибыли на срабатывание в магазине кнопки "срочный вызов полиции", быстро нашли грабителя неподалеку. Он допивал "прихваченный" из магазина вермут в подъезде одной из многоэтажек.

Задержанным оказался 38-летний житель города Конотоп. Сейчас он дает показания следователям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о грабеже (ч.1 ст.186 УК Украины). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Херсоне задержали вора, который заснул на месте преступления. Мужчина проник в дом и украл телевизор, который сразу же продал, а вырученные деньги пропил. После чего он вернулся за другим имуществом, но устал и лег отдохнуть.

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