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В Польше нашли подпольную табачную фабрику с персоналом из Украины

Комментариев: 1
Украинцы больше месяца находились в трудовом рабстве. Их держали в помещении под постоянным надзором.
Правоохранители разоблачили подпольное производство сигарет
Правоохранители разоблачили подпольное производство сигарет
dpsu.gov.ua

В Великопольском воеводстве Польши правоохранители выявили нелегальную табачную фабрику, а также рабочих из Украины и Молдовы, которые находились там в трудовом рабстве. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, в одном из помещений были обнаружены девять граждан Украины и пять граждан Республики Молдова. Также во время обыска нашли 13 тонн табака и более тысячи ящиков сигарет, которые были упакованы в пачки с логотипами известных брендов.

Стоимость обнаруженной продукции, по данным правоохранителей составляет более 2 миллионов евро.

Из объяснений граждан Украины стало известно, что организаторы незаконной сделки обещали им легальное трудоустройство, однако по прибытии на территорию Польши забрали у них личные вещи, запретили звонить близким и сообщать свое местонахождение. Впоследствии их отвезли на территорию указанной фабрики, где держали в отдельном помещении более месяца. Кроме этого, для контроля за ними было установлено видеонаблюдение и определены два человека, которые круглосуточно находились на территории нелегальной фабрики. В результате, им пришлось работали в две смены по семь человек. За одну смену рабочие изготавливали более 100 ящиков сигарет.

Отмечается, что операцию провели совместно польские и украинские пограничники, сотрудники МВД Молдовы и Европола.

 

 

Ранее под Одессой правоохранители освободили из рабства около 30 человек.

 

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Теги: Польша, видео, сигареты, фото, подпольные производства, торговля людьми, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
farfalle    06.12.2018, 19:05
Оценка:  0
farfalle
Долгожданный безвиз..зато нерабы
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