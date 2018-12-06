Судьи могут думать над приговором Януковичу до понедельника

Оболонский районный суд хочет изучить все тома дела экс-президента.

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Оболонский районный суд Киева, скорее всего, не вынесет приговор бывшему президенту Виктору Януковичу до понедельника. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает УНН.

“Можно предположить, что судьи не выйдут из совещательной комнаты до конца недели, учитывая количество томов в деле, которые надо исследовать“, - пояснили в пресс-службе.

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Ранее суд удалился в совещательную комнату для принятия окончательного решения. Виктор Янукович, напомним, обвиняется в государственной измене, которая, в том числе, способствовала агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма.

Сам Янукович так и не появился даже в режиме онлайн для произнесения последнего слова перед приговором. Адвокат сослался на его травму после игры в гольф под Москвой.

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Суд, тем не менее, решил, что дал экс-президенту достаточно шансов высказаться и реализовать свое право подсудимого.