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"Центрэнерго" подарят победителю торгов, вернув все деньги, - Мураев

Комментариев: 3
"Центрэнерго" подарят победителю торгов, вернув все деньги, - Мураев

Конкурс на приватизацию ПАО “Центрэнерго“ выстроен специально под конкретного покупателя и уникальные условия продажи предполагают, что государство вернет все деньги победителю конкурса.

Об этом 5 декабря заявил лидер политической партии “НАШИ” Евгений Мураев на своей официальной странице в Facebook.

Народный депутат заявил, что впервые в истории приватизации Кабмин ввел норму, предусматривающую выплату государством всех долгов покупателю, которые образуются у предприятия до момента передачи новому владельцу. Последний аудит в “Центрэнерго“ случился 31 марта 2018 года, срок закрытия договоров - 31 марта 2019 года, то есть все события, которые произойдут за этот период - оплатит государство, отмечает Мураев.

“Будьте уверены: нехорошего в денежном выражении накопится не меньше, чем стоит само предприятие. А может и больше, если ты дружишь с теми, кто управляет потоками. Имея такую дружбу, можно смело перебивать любую сумму, предложенную конкурентами”, - уверен политик. При этом он указывает, что в списке потенциальных участников можно найти связи, которые раскрывают всю схему приватизации стратегического актива.

“В списке потенциальных участников скромно примостилось ООО “Укрдонинвест“, связанная с ближайшим помощником Порошенко – Игорем Кононенко. В Фонде госимущества за интересами правильной фирмы следит заместитель руководителя Владимир Державин, человек, которого связывают с тем же Кононенко. А в самом “Центрэнерго“ есть глава набсовета Александр Визир, правая рука Державина. В этом сплетенье рук, видимо, и родилась гениальная схема - как украсть у государства стратегический актив”, - резюмировал депутат.

Политик уверен, что это “достойный повод” для расследования всеми правоохранительными и антикоррупционными органами сложившейся ситуации с последующим приданием происходящему максимальной огласки.

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Комментариев (3)
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Західняк1    06.12.2018, 19:25
Оценка:  +2
Західняк1
Кому завгодно, тільки не цій підлоті.
Letohradek    06.12.2018, 18:48
Оценка:  +5
Letohradek
Мураев до сих пор не в тюрьме ... Недоработка СБУ!
ВосставшийИзБана    06.12.2018, 18:38
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Я не понимаю, как бабы на это чмо ведутся?
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