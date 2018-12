Куда пойти в Киеве на выходных 8-9 декабря

Афиша мероприятий на 8-9 декабря 2018 года. В эти выходные приближение Нового года станет уже заметным. Киевлянам и гостям скучать не придется, в столице проходит масса интересных мероприятий на любой вкус.

Киев буквально наполнен разными культурными событиями и выбрать те, которые стоит посетить в первую очередь, довольно сложно.

Korrespondent.net традиционно расскажет, как провести выходные в Киеве. 8-9 декабря в столице можно посетить: открытие новогоднего парка развлечений, благотворительные ярмарки, маркет праздничной одежды, музыкальную премию, спектакли для детей и взрослых. В этот уик-энд можно прийти на выступление популярных исполнителей либо просто андреевские гадания.

Парк развлечений «Зимова Країна на ВДНГ»

Парк развлечений «Зимова Країна на ВДНГ» / фото: kp.ua

В эту субботу пройдет открытие обновленного парка развлечений. Начиная с 8 декабря и до 10 марта на ВДНГ будет работать главная праздничная локация страны. В сезоне 2018-2019 здесь можно покататься на катке, посетить ярмарку и замок ледяных скульптур, пообщаться с Дедом Морозом в его резиденции и многое другое.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный экспоцентр Украины, пр-т Академіка Глушкова, 1,

Стоимость: развлечения от 35 грн разовое посещение до 290 грн. - комплексный билет

"Всі. Свої. Праздничные коллекции"

"Всі. Свої. Праздничные коллекции" / фото: WoMo.ua

8-9 декабря в маркете свою продукцию представят около 200 украинских брендов одежды, обуви и аксессуаров. Так, на 1 этаже расположатся производители с праздничной одеждой, на втором - предложат обувь, сумки и белье, а вот теплая и кэжуал одежда разместится на 3 этаже.

На маркете можно будет приобрести элементы праздничных коллекций таких брендов, как: a LOT, Anna Brodskaya, VIDANA, MYATA, J.D.Wool, Shade of PIONI, LYUMOS, Blow Fashion, MOVA, by ELENA PIGUL, ZELO. Духмяна Майстерня Одягу, booriva, МАКА, Emphasis, SELFIE by Deeva, IVAN FOTESKO, TD25 и других. Начало в 10.00.

Где: Киев, ул. Десятинная, 12

Стоимость: вход бесплатный

Рождественский Кураж Базар

Рождественский Кураж Базар / фото: bodo.ua

В субботу-воскресенье на ВДНГ пройдет очередной благотворительный Кураж базар. Цель мероприятия - покупка подарков детям, которые находятся на лечении в Институте Рака, Институте нейрохирургии и Институте сердечно-сосудистой хирургии. Кроме подарков, детям устроят незабываемое новогоднее представление.

На “Кураже” планируется продажа новогодней атрибутики, декора, будут работать фуд-зоны с традиционными зимними яствами и напитками: “Оливье”, глинтвейном, яблоками в карамели и миндальными пряниками. В гости на “Кураж” заедут Good и Bad Santa, а значит малыши смогут посидеть у них на коленях и попросить себе подарки. Начало в 11.00.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный экспоцентр Украины, 19 павильон ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1,

Стоимость: 100 грн (30 из них - на благотворительность). Для детей до 12 лет, людей с инвалидностью, именинников, пенсионеров, беременных, ветеранов АТО вход свободный.

“Гадание на Андреевские вечерницы”

“Гадание на Андреевские вечерницы” / фото: parkkyivrus.com

Шоу программа в Парке “Киевская Русь” пройдет 8-9 декабря. Гадания на Андрея издавна считалось самым главным развлечением молодежи в декабре. Андреевских вечерниц ждали целый год и тщательно готовились к празднику.

Организаторы обещают во время гаданий соблюдать древние традиции, следовать верованиям. Участие в гаданиях могут принимать посетители обоих полов. В программе праздника масса других развлечений: игры, квесты, танцевальные мастер-классы, выступление конного театра.

Где: Киевская область, Парк Киевская русь

Стоимость: цена билета: полный билет для взрослого — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., для дошкольников — бесплатно.

Alekseev

Alekseev / фото: afisha.tochka.net

8 декабря в клубе “Индиго” состоится концерт талантливого молодого исполнителя, который обладает уникальной манерой исполнения композиций: соединение фальцетных нот и глубокого эмоционального исполнения. Alekseev - номинант премии Yuna в номинации “Открытие года”.

Песня Никиты Алексеева “Пьяное солнце” 8 недель возглавляла радио-чарты всех стран постсоветского пространства и получила платиновый статус на iTunes. На концерте зрители услышат новые хиты певца, а также все полюбившиеся песни. Начало в 23.00

Где: Киев, М. INDIGO ambitious project, ул. Кудряшова, 3

Стоимость: 450 грн.

Творческий вечер Екатерины Кухар

Творческий вечер Екатерины Кухар / фото: life.pravda.com.ua

8 декабря в рамках концерта, участие в котором примут также Александр Стоянов и Адамжан Бахтияр, прима-балерина исполнит партии белого лебедя — Одетты из спектакля "Лебединое озеро" и Шехеразады из одноименного балета.

Екатерина Кухар народная артистка Украины, лауреат международных конкурсов. В разное время блистала на лучших балетных сценах мира, является символом современного украинского балета. Екатерина Кухар также известная медийная персона, она два сезона подряд являлась членом жюри популярного телешоу “Танцы со звездами”. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Университет Национальный театр оперы и балета им. Тараса Шевченко, ул. Владимирская, 50

Стоимость: от 100 грн.

Битва оркестров

Битва оркестров / фото: bodo.life

В эту субботу состоится грандиозное музыкальное шоу, которое поразительным образом сочетает виртуозность, огромный опыт оркестров мирового уровня, фантазию дирижеров, юмор и креатив каждого из музыкантов, солистов, танцоров, а также ведущих - комедийного актера Юрия Ткача и Кристины Педь.

В “битве” сойдутся два поколения – отцы и дети, а именно участники «Битвы Оркестров Дети» эстрадно-духовой оркестр «Сувенир» под управлением Александра Белошапка и признанные мэтры из Киевского Академического Муниципального Духового Оркестра под управлением Юрия Мельника. Битва будет проходит в несколько туров: авторский, национальный, мировые хиты. Победителя выбирают зрители ручным голосованием. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Политехнический институт, Дом культуры НТУУ КПИ, пр-т Победы, 37

Стоимость: 220-700 грн.

Oskorei. Midvinter festival 2018

Oskorei. Midvinter festival 2018 / фото: Karabas.com

8 декабря состоится ежегодный музыкальный фестиваль экстремального металла. Фестиваль проходит уже 7 лет, а в этом году станет еще более интересным. Хедлайнерами выступят британцы из Cradle of Filth, которых считают основателями симфонического black metal. Музыканты планируют представить новый альбом Cryptoriana. Вместе с англичанами классную музыку планируют сыграть украинские команды Khors, YGG, Barkasth и другие. Начало в 16.00.

Где: Киев, М. Святошин, Клуб Бинго, пр-т Победы, 112

Стоимость: 800-1100 грн.

Rock MOZART / Моцарт Le Concert

Rock MOZART / Моцарт Le Concert / фото: youtube.com

8 декабря пройдет концертная версия всемирно известной рок-оперы. Моцарт Le Concert является современным видением жизни и творчества Моцарта. В этот вечер на одной сцене: звучание симфонического оркестра, хора, рок-бенда и 7 лучших голосов страны.

На сцене Дворца “Украина” построят величественные декорации, обещают фантастическое световое шоу мирового масштаба. Зрителям обязательно понравится новое звучание бессмертных хитов, яркие костюмы и современная сценография. В общей сложности в концерте примут участие более сотни артистов. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Палац Украина, Национальный дворец искусств Украина, ул. Б.Васильковская, 103

Стоимость: 550-1750 грн.

The 26th IWCK Charity Bazaar

The 26th IWCK Charity Bazaar / фото: kiev.carpe-diem.events

Одно из самых масштабных фандрейзинговых мероприятий пройдет 8 декабря в НСК “Олимпийский” уже 26 раз. Цель мероприятия - помощь в финансировании конкурса грантов Международного женского клуба Киева.

Собранные во время ярмарки средства, направят для помощи одиноким матерям, детям, пожилым людям и инвалидам. Благотворительное мероприятие поддержали дипломаты из 44 стран. Каждая из них выставит стенд с национальной атрибутикой, сувенирами, гастрономическими изысками. Все это будет сопровождаться национальной музыкой, танцами, мастер-классами, развлечениями для детей. На Чарити Базар разыграют множество призов и подарков. Начало в 10.00.

Где: Киев, М. Олимпийская, НСК “Олимпийский”, ул. Большая Васильковская, 55

Стоимость: 80 грн предварительно, 100 грн в день мероприятия

Христина Соловий

Христина Соловий / фото: youtube.com

8 декабря в МЦКИ в рамках презентации нового альбома “Любий друг” выступит победительница шоу “Голос”. Все песни из нового альбома Христина написала сама. Концерт станет последним во всеукраинском туре певицы. Зрители услышат такие композиции, как: “Тримай”, “Хто, як не ти?”, “Синя пісня”, “Тече вода каламутна” и т.д. Начало в 20.00

Где: Международный центр культуры и искусств, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: 350-1500 грн.

Брати Гадюкины

Брати Гадюкины / фото: lime.apostrophe

Клубный концерт легендарных рок-исполнителей. Брати Гадюкины - фундамент, с которого начала развиваться украинская рок-музыка. Гадюкины первыми доказали всему миру, что украинский рок может быть даже смешным. За свою 30-летнюю историю коллектив выпустил 5 студийных альбомов и 4 концернтные. 8 декабря музыканты сыграют песни из нового альбома “Смех и грех”, а также хиты: “Наркомани на городі”, Файне місто Тернопіль”, “117 стаття”, “Жовті стрічки” и многие другие. Начало в 22.00

Где: Киев, М. Героев Днепра, Docker Pub, ул. Богатырская,25

Стоимость: 175-2450 грн.

Happy Woman Fest

Happy Woman Fest / фото: happywomanfest.com

9 декабря киевлян и гостей столицы приглашают на II Женский бутик - фестиваль Happy Woman Fest. В программе: благотворительный сбор вещей, ярмарка мастериц, лекции от 12 спикеров (по таким направлениям, как красота, счастье и реализация), сюрпризы и подарки каждой участнице, мастер-классы. Цель акции - создание общества счастливых женщин, а именно помочь женщинам найти свое предназначение, самореализоваться. Начало в 9.00

Где: Nivki-hall,пр. Победы, 84

Стоимость: 700-1300 грн.

Charity Weekend. Public Talk Маши Ефросининой с Надей Дорофеевой

Charity Weekend. Public Talk Маши Ефросининой с Надей Дорофеевой / фото: kp.ua

В воскресенье очередной Charity Weekend телеведущей Маши Ефросининой. В этот раз героиней мероприятия станет популярная исполнительница, участница группы “Время и стекло” Надя Дорофеева.

Главная отличительная черта мероприятия - непосредственное участие в интервью и длительность - 3 часа. Желающие могут задать вопросы не только Наде Дорофеевой, но и самой Маше Ефросининой. Все деньги от продажи билетов перечисляются в благотворительный фонд “Твоя опора” и будут направлены на покупку инновационного рентген аппарата для новорожденных. Начало в 13.00.

Где: Киев, М. Шулявская, Mercure Congress Centre, ул. Вадима Гетьмана, 6

Стоимость: 500-1000 грн.

Шлягер года

Шлягер года / фото: kp.ua

XXIII церемония вручения музыкальной премии “Шлягер-2018” и праздничный гала-концерт. “Шлягер” одна из самых первых музыкальных премий независимой Украины с 1995 года. Лучшие песни 2018 года зрителям представят: Иво Бобул, Светлана и Виталий Билоножки, Павел Зибров, Павел Дворский, Алла Кудлай, Лилия Сандулеса, Катерина Бужинськая, Дмитрий и Назарий Яремчуки, Ольга Сумская, Николай Свидюк, Анатолий Матвийчук, Олег Шак, Квартет «Гетьман», ВИА «Кобза» и многие другие.

Где: Киев, М. Палац Украина, Национальный дворец искусств Украина, ул. Б.Васильковская, 103

Стоимость: 300-2000 грн.

Kozak System

Kozak System / фото: ivona.bigmir.net

“Концерт для своих, - так называется программа, которую 9 декабря музыканты из фолк-рок бенда представят впервые. Это будет эксклюзивная презентация новых хитов. Коллектив с 2013 года успешно представляет Украину на международной музыкальной арене в Польше, Германии, Великобритании. Kozak System были хедлайнерами фестиваля “TRUTNOFF” наравне с Prodigy, The Subways, Matisyahu! Kozak System вместе с Сашком Положинским написали неофициальный гимн Евромайдана “Брат за брата”. Начало в 20.00.

Где: Киев, М. Героев Днепра, Docker Pub, ул. Богатырская,25

Стоимость: 200-400 грн.