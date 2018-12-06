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Старушка с Волыни связала для армии 450 пар носков

Комментариев: 3
Уже три года пожилая женщина оказывает посильную помощь украинским военнослужащим на Донбассе.
Лидия Тимчишина оказывает посильную помощь ВСУ
Лидия Тимчишина оказывает посильную помощь ВСУ
volodymyrrada.gov.ua

В городе Владимир-Волынский 86-летняя Лидия Тимчишина связала и передала на Донбасс сотни пар носков. Об этом накануне сообщил сайт местного городского совета.

Отмечается, что уже три года пожилая женщина оказывает посильную помощь украинским военнослужащим.

"За это время она связала и передала военным 448 пар носков. Много лет проработав педагогом, Лидия Хомивна и сейчас опекает военных, как когда-то – своих учеников", – говорится в сообщении.

Накануне местные чиновники побывали в гостях у Лидии Тимчишиной и поздравили ее по случаю Всемирного дня волонтеров. Ей вручили награду от властей города.

Cмотрите фотогалерею: Старушка с Волыни связала для армии 450 пар носков

Ранее стало известно, что крымские татары привезли из Крыма в Москву передачи для украинских моряков, которые содержатся в СИЗО. Всего было передано 24 посылки с продуктами, одеждой, бумагой и письмами от родных.

Напомним, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. С праздником украинских военнослужащих поздравило высшее руководство страны.

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Теги: волынь, Волынская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Мыкола    06.12.2018, 20:01
Оценка:  0
Мыкола
Одной половине Украины, восточной, нужен мир, а другой, западной, нужна война ! Потому и носки вяжет.
tulchanin    06.12.2018, 19:36
Оценка:  -1
tulchanin
"Сильнейшая армия на континенте"... носков правда на всех не хватает, но в остальном, порвут любого! =))))
Західняк1    06.12.2018, 19:45
Оценка:  +1
Західняк1
Во первых не сильнейшая, а восьмая, во вторых нигде не написано,что не хватает, так что твой опус не прокатил.
Західняк1    06.12.2018, 19:21
Оценка:  -1
Західняк1
Явно купленная госдепом америкосов националистка-бандеровка приурочила вязание носков к выборам Пороха!
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