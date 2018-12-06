Старушка с Волыни связала для армии 450 пар носков

Уже три года пожилая женщина оказывает посильную помощь украинским военнослужащим на Донбассе.

В городе Владимир-Волынский 86-летняя Лидия Тимчишина связала и передала на Донбасс сотни пар носков. Об этом накануне сообщил сайт местного городского совета.

Отмечается, что уже три года пожилая женщина оказывает посильную помощь украинским военнослужащим.

"За это время она связала и передала военным 448 пар носков. Много лет проработав педагогом, Лидия Хомивна и сейчас опекает военных, как когда-то – своих учеников", – говорится в сообщении.

Накануне местные чиновники побывали в гостях у Лидии Тимчишиной и поздравили ее по случаю Всемирного дня волонтеров. Ей вручили награду от властей города.

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Ранее стало известно, что крымские татары привезли из Крыма в Москву передачи для украинских моряков, которые содержатся в СИЗО. Всего было передано 24 посылки с продуктами, одеждой, бумагой и письмами от родных.

Напомним, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. С праздником украинских военнослужащих поздравило высшее руководство страны.

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