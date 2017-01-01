Консулов в РФ допустили к трем украинским морякам

РФ предоставила график визитов консулов к украинским морякам в московских СИЗО, заявил Климкин.

Украинских консулов допустили к трем раненым украинским морякам, которые были захвачены российскими силовиками. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин после брифинга в Милане, где проходила встреча министров ОБСЕ в четверг, 7 декабря.

По его словам, Россия предоставила график визитов консулов к украинским морякам в московских СИЗО.

Климкин отметил, что до 8 декабря запланированы встречи консулов со всеми задержанными моряками.

"Консулы каждый день будут встречаться с ребятами, чтобы до субботы посмотреть, в каком они состоянии, и это уже хорошо", – сказал он.

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Как сообщалось, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что Россия должна освободить захваченные украинские корабли и их экипажи без каких-либо условий и без промедления.

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