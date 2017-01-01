Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Консулов в РФ допустили к трем украинским морякам

Комментариев: 0
РФ предоставила график визитов консулов к украинским морякам в московских СИЗО, заявил Климкин.
Моряки не жалуются на условия задержания
Моряки не жалуются на условия задержания

Украинских консулов допустили к трем раненым украинским морякам, которые были захвачены российскими силовиками. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин после брифинга в Милане, где проходила встреча министров ОБСЕ в четверг, 7 декабря.

По его словам, Россия предоставила график визитов консулов к украинским морякам в московских СИЗО.

Климкин отметил, что до 8 декабря запланированы встречи консулов со всеми задержанными моряками.

"Консулы каждый день будут встречаться с ребятами, чтобы до субботы посмотреть, в каком они состоянии, и это уже хорошо", – сказал он.

Раненых украинских моряков в РФ держат в общих камерах - правозащитники

Как сообщалось, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что Россия должна освободить захваченные украинские корабли и их экипажи без каких-либо условий и без промедления.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Украина-Россия, Керченский пролив, Азовское море, моряки, украинцы, моряк, консул, украинские моряки, Климкин, Павел Климкин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь