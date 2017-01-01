Рада утвердила трехлетнее бюджетное планирование

Документ вводит заполнения Бюджетных деклараций во время бюджетного планирования на следующие три года.

С 2019 года Украина перейдет к трехлетнему бюджетному планированию. Соответствующий закон в четверг, 6 декабря, приняла Верховная Рада. "За" проголосовали 238 народных депутатов.

Реформа предусматривает введение трехлетней Бюджетной декларации вместо однолетних основных направлений бюджетной политики. Этот новый документ стратегического планирования будет определять бюджетную политику на среднесрочный период. На местном уровне будут составлять трехлетние местные финансовые планы.

В соответствии с новым законом, министерство финансов будет разрабатывать Бюджетную декларацию с учетом положений документов государственного стратегического планирования на пять и более лет, в частности, отраслевых стратегий и стратегических планов деятельности главных распорядителей бюджетных средств. В свою очередь, стратегические планы распорядителей будут уточняться на основании Бюджетной декларации.

В Бюджетной декларации будут прописаны не только объемы государственного и гарантированного долга и основные задачи налоговой политики, но также потолок расходов и предоставления кредитов.

Правительство будет обязано подавать Бюджетную декларацию и макроэкономический прогноз не позже 1 июня. Парламент должен будет принимать ее до 15 июля.

Кроме этого, закон определяет понятие государственной услуги, как реализацию государственными органами полномочий, связанных с выполнением задач и функций, предусмотренных законодательством.

Согласно нормам законопроекта, дефицит государственного бюджета, устанавливается Бюджетной декларации, не может превышать 3 процентов от объема прогнозного номинального ВВП Украины.

Напомним, в апреле 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон, который предполагает введение среднесрочного бюджетного планирования.

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