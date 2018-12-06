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Хищения в Укркосмосе: первый подозреваемый получил домашний арест

Комментариев: 1
САП просила взять экс-советника гендиректора ГКАУ под стражу с альтернативой залога в 6,5 миллионов гривен.
НАБУ задержало бывшего советника главы Укркосмоса
НАБУ задержало бывшего советника главы Укркосмоса
МедиаНяня

Бывшего внештатного советника генерального директора Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Михаила Гриншпона, которого подозревают в нанесении 8,24 млн долларов убытков государственному предприятию Укркосмос, отправили под домашний арест. Об сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец, информирует Слово и дело.

Он добавил, что прокуратура просила взять подозреваемого под стражу с альтернативой залога в 65 млн гривен.

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему руководству государственного предприятия Конотопский авиаремонтный завод Авиакон.

 

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Теги: космос, коррупция, суд, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, хищение, домашний арест, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), САП
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Москвошвея    06.12.2018, 20:26
Оценка:  +1
Москвошвея
Воровать надо вагонами-тогда домашний арест,а со временем всё забывается и человек тихонько линяет за границу.А если украл болт в заводе и поймали-тогда тюрьма.))
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