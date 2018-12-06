Хищения в Укркосмосе: первый подозреваемый получил домашний арест

САП просила взять экс-советника гендиректора ГКАУ под стражу с альтернативой залога в 6,5 миллионов гривен.

Бывшего внештатного советника генерального директора Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Михаила Гриншпона, которого подозревают в нанесении 8,24 млн долларов убытков государственному предприятию Укркосмос, отправили под домашний арест. Об сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец, информирует Слово и дело.

Он добавил, что прокуратура просила взять подозреваемого под стражу с альтернативой залога в 65 млн гривен.

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему руководству государственного предприятия Конотопский авиаремонтный завод Авиакон.

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