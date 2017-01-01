Президент УЕФА должен не допустить избрания Павелко в исполком организации - журналист

Об этом в статье "Новые разоблачения по делу Андрея Павелко" для авторитетного издания L’illustre сообщил известный журналист Арно Беда, отметивший: прокуратура Ингольштадта (Германия) возбудила против него уголовное дело в связи с осуществлением коррупционной схемы с оффшором в ОАЭ, позволившей Павелко вывести из Украины более 1,5 млн долларов кредита УЕФА.

"Возбужденное 12 ноября уголовное дело прокуратурой Ингольштадта должно позволить разоблачить механизм финансовой махинации, направленной на уклонение от налогов и расхищение денег", - говорится в заявлении.

При этом Беда намекает: расследование коррупции Павелко может затронуть и президента УЕФА Александера Чеферина, чья юридическая компания сотрудничает с занимающейся юридическим сопровождением всех контрактов займа Федерацией футбола Украины УЕФА украинской юркомпанией Moris Groupe.

"Остается надеяться, что для Чеферина Павелко быстро окажется ничем иным как миражом, который он быстро захочет забыть, если не думает закончить один среди зыбучих песков", - резюмировал Беда.

Напомним, Павелко присвоил 26 млн долларов государственного банка.