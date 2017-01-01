ДТЭК получил прибыль благодаря росту добычи и изменению мировых цен на энергоносители

Финансовые результаты ДТЭК в 2018 году улучшились благодаря росту мировых биржевых котировок на уголь и газ, а также миллиардным инвестициям в наращивание объемов производства, сообщили в компании, пишут Украинские Новости.

Цена угля за последние 2 года на мировом рынке выросла более чем в два раза - со $42 до 100 за тонну. Только с начала года цена природного газа увеличилась с $250 до 330 за тыс. куб. м.

Инвестиции в производство позволяют компании наращивать объемы реализации продукции. За 13 лет работы компания инвестировала в развитие более $7,6 млрд.

В частности, в угольную отрасль ДТЭК инвестировал почти $3 млрд, что позволило компании с 2004 по 2017 гг. нарастить добычу почти в 2 раза - до 24,8 млн тонн. Это обеспечило стабильную работу энергосистемы Украины в условиях дефицита угля.

Инвестиции в газодобычу позволили компании увеличить производство в 3,3 раза с 2013 года - до 1,65 млрд куб. м природного газа ежегодно. ДТЭК стал крупнейшим частным газоодобытчиком в Украине.

Предприятия группы ДТЭК среди крупнейших налогоплательщиков страны: в 2017 г. они заплатили 22,5 млрд грн налогов в бюджеты разного уровня.

Как сообщалось, согласно отчету компании, за девять месяцев 2018 года EBITDA (операционная прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации) составила 19,0 млрд грн. Доход группы ДТЭК за январь-сентябрь - 119,8 млрд грн, чистая прибыль - 3,4 млрд грн.