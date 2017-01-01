В Одесской области возле дома вдовы установили растяжку с гранатой

Год назад был убит муж хозяйки дома. Женщина неоднократно публично заявляла, что знает, кто убийца.

Жительница села Новосельское Ренийского района Одесской области в четверг, 6 декабря, обнаружила на воротах своего дома растяжку с боевой гранатой Ф-1, сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители оградили место и обезвредили боеприпас. По факту было возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе убийством и незаконным владением оружием.

По данным издания Думская, женщина также утром получила телефонный звонок с угрозой убийства.

Отмечается, что хозяйка дома является вдовой фермера Петра Карагиаура, убитого в прошлом году. Ранее пострадавшая неоднократно публично заявляла, что знает, кто убил ее мужа.

Напомним, о пропаже Петра Карагиаура и Юрия Асаржи родные заявили в начале октября 2017 года. По их словам, вечером 7 октября Петру позвонили с неизвестного номера и попросили подъехать на объездную дорогу, чтобы помочь отремонтировать колесо. Фермер выехал, а уже минут через двадцать перезвонил супруге и сказал, что вскоре домой подъедет человек на его автомобиле. Ему нужно отдать все деньги, которые есть в доме. Так и произошло.

Последний раз телефон предпринимателя "высветился" около 23 часов того же дня недалеко от села Новосельское. На следующий день, 8 октября, родственники Юрия Асаржи заявили в полицию о его исчезновении.

Автомобиль пропавшего фермера был обнаружен через несколько дней на территории кладбища села Кирнички Измаильского района.

Тела Петра и Юрия нашли только 26 декабря. Убийцы закопали своих жертв в поле между селами Орловка и Новосельское Ренийского района Одесской области.

По данным источников издания в полиции, убийство связано с войной между придунайским криминалитетом и фермерами, которые не хотят платить преступникам и сеять на своих полях марихуану.

Ранее в Никополе задержали мужчину с гранатами и наркотиками.

А в городе Полонное Хмельницкой области местный житель пытался взорвать троих своих знакомых с помощью гранаты. Мужчина бросил гранату дальше намеченной цели, и она взорвалась возле дороги, поэтому осколки лишь слегка задели пострадавших.

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