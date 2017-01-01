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В Одесской области возле дома вдовы установили растяжку с гранатой

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Год назад был убит муж хозяйки дома. Женщина неоднократно публично заявляла, что знает, кто убийца.
Растяжку установили на воротах частного дома
Растяжку установили на воротах частного дома
od.npu.gov.ua

Жительница села Новосельское Ренийского района Одесской области в четверг, 6 декабря, обнаружила на воротах своего дома растяжку с боевой гранатой Ф-1, сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители оградили место и обезвредили боеприпас. По факту было возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе убийством и незаконным владением оружием.

По данным издания Думская, женщина также утром получила телефонный звонок с угрозой убийства.

Отмечается, что хозяйка дома является вдовой фермера Петра Карагиаура, убитого в прошлом году. Ранее пострадавшая неоднократно публично заявляла, что знает, кто убил ее мужа.

Напомним, о пропаже Петра Карагиаура и Юрия Асаржи родные заявили в начале октября 2017 года. По их словам, вечером 7 октября Петру позвонили с неизвестного номера и попросили подъехать на объездную дорогу, чтобы помочь отремонтировать колесо. Фермер выехал, а уже минут через двадцать перезвонил супруге и сказал, что вскоре домой подъедет человек на его автомобиле. Ему нужно отдать все деньги, которые есть в доме. Так и произошло.

Последний раз телефон предпринимателя "высветился" около 23 часов того же дня недалеко от села Новосельское. На следующий день, 8 октября, родственники Юрия Асаржи заявили в полицию о его исчезновении.

Автомобиль пропавшего фермера был обнаружен через несколько дней на территории кладбища села Кирнички Измаильского района.

Тела Петра и Юрия нашли только 26 декабря. Убийцы закопали своих жертв в поле между селами Орловка и Новосельское Ренийского района Одесской области.

По данным источников издания в полиции, убийство связано с войной между придунайским криминалитетом и фермерами, которые не хотят платить преступникам и сеять на своих полях марихуану.

 

Ранее в Никополе задержали мужчину с гранатами и наркотиками. 

А в городе Полонное Хмельницкой области местный житель пытался взорвать троих своих знакомых с помощью гранаты. Мужчина бросил гранату дальше намеченной цели, и она взорвалась возле дороги, поэтому осколки лишь слегка задели пострадавших.

 

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Теги: полиция, убийство, Одесская область, граната
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Источник: korrespondent.net

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