В Ивано-Франковске пьяный водитель сбил пешехода

ДТП произошло на пешеходном переходе. Водитель притормозил, посмотрел на пострадавшего и поехал дальше.

На улице Вовчинецкой в Ивано-Франковске в четверг, 6 декабря, водитель УАЗ на пешеходном переходе сбил мужчину, сообщает Місто.

На видео видно, как после столкновения водитель автомобиля открыл дверь, посмотрел на потерпевшего и уехал. Пострадавший в это время сошел с дороги и сел на тротуар. Впоследствии его госпитализировали.

Отмечается, что патрульные полицейские просмотрели видео с камер наблюдения, установили личность водителя и задержали его.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии. Впоследствии эту информацию подтвердили в правоохранительных органах.

Напомним, под Житомиром иностранец сбил пешехода. Мужчина погиб на месте происшествия.

Также сообщалось, что в городе Бахмут Донецкой области в результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних пешеходов.

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