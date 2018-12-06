Венгрия больше не выдает паспорта украинцам - МИД

В венгерских консульствах в Украине прекратили предоставлять гражданство местным жителям.

Консульства Венгрии в Украине прекратили выдачу венгерских паспортов гражданам Украины на территории своих консульств в Закарпатье и в Киеве. Об этом в четверг, 6 декабря, заявил министр Иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Европейская правда.

Он также отметил, что Венгрия не будет восстанавливать эту практику. Климкин сообщил об этом в Милане после встреч глав МИД, отвечая на вопрос об итогах переговоров с венгерской стороной.

Как известно, на прошлой неделе в Киеве прошли украинско-венгерские консульские консультации, а 6 декабря в Милане состоялась встреча глав МИД. Климкин подтвердил, что на этих встречах Венгрия официально согласилась на прекращение предыдущей паспортной практики.

"Венгры говорят, что не выдают сейчас паспорта. И они не будут этого делать. Это уже хорошо, потому что я помню заявления Сийярто, когда он говорил, что выдача паспортов на нашей территории не противоречит украинским законам. Сейчас это по определению закончилось", - рассказал он.

Климкин признал, что венгерское законодательство об упрощенном предоставлении гражданства зарубежным венграм сохраняется и процедура может продлиться за пределами Украины.

"Я, к сожалению, не могу гарантировать, что они не попытаются продолжить выдачу паспортов венграм Закарпатья у себя, в Венгрии - на венгерской территории мы их действия не можем контролировать. Но для нас вопрос абсолютного принципа - что в своих консульствах на нашей территории они не могут этого делать", - пояснил министр.

Он также сообщил, что Украина предложила Венгрии подписать соглашение об избежании двойного гражданства, но не получила ответ Будапешта на свое предложение.

Напомним, несколькими днями ранее Климкин заявил, что Киев и Будапешт налаживают отношения.

Напомним, конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся после принятия закона Украины Об образовании, который определяет украинский язык основным в образовательном процессе.

В сентябре ситуация обострилась после того, как в СМИ появилось видео, на котором граждане Украины в венгерском консульстве в Берегово получают венгерские паспорта. При этом в обмен на присягу верности Венгрии их призывают скрывать этот факт от украинских властей. Реакцией Киева на инцидент стало объявление венгерского консула персоной нон-грата. Позже аналогичное решение о высылке украинского консула принял Будапешт.

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