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В Британии рассказали о миллионной помощи Украине

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В течение двух лет Великобритания выделит Украине более 35 млн фунтов на проведение реформ.
Великобритания выделяет Украине 35 млн фунтов
Великобритания выделяет Украине 35 млн фунтов
forex.com

Великобритания в текущем и следующем году предоставляет Украине более 35 млн фунтов на борьбу с коррупцией, проведение реформ и безопасность. Об этом в четверг, 6 декабря, говорится в сообщении в Twitter Посольства Великобритании в Украине.

"В 2018/19 финансовом году правительство Великобритании предоставляет более 35 млн фунтов на помощь Украине, поддерживая более 70 проектов по 7 направлениям: управление и реформы, борьба с коррупцией, коммуникации, конфликт, стабильность и безопасность, гуманитарная сфера, права человека, образование и культура", - говорится в сообщении.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что "Украина остается приоритетом в виду долгосрочной безопасности, стабильности и процветания европейского континента и является важным направлением для Великобритании".

Напомним, сегодня также стало известно, что ЕС увеличит помощь юго-востоку Украины, который понес экономические убытки из-за ограничения Россией доступа в украинские порты.

Ранее сообщалось, что Германия выделит Украине почти 85 млн евро на проекты технической и финансовой помощи.

 

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Теги: Украина, деньги, помощь, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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