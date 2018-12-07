Парубий подписал закон о прекращении дружбы с РФ
Закон о прекращении действия договора о дружбе между Украиной и Россией передан на подпись президенту.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, сообщает пресс-служба парламента.
Согласно информации на сайте Рады, документ передан на подпись президенту Петру Порошенко.
В пояснительной записке говорится, что "продолжающаяся агрессия РФ вызвала существенные нарушения большинства статей договора" и "на сегодняшний день отсутствуют признаки добросовестного стремление РФ устранить правонарушения и возместить ущерб, причиненный своими противоправными действиями".
Согласно принятому закону, договор прекратит действие 1 апреля 2019 года.
Напомним, 6 декабря Верховная Рада прекратила действие Договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года. Законопроект №0206 поддержали 277 народных депутатов.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года, документ вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В конце 2008 года действие договора было автоматически продлено на 10 лет.
Срок действия договора заканчивается 31 марта 2019 года. 21 сентября Украина официально уведомила Россию о расторжении договора о дружбе.
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