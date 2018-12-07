Парубий подписал закон о прекращении дружбы с РФ

Закон о прекращении действия договора о дружбе между Украиной и Россией передан на подпись президенту.

Парубий подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ Прес-служба Верховної Ради



Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, сообщает пресс-служба парламента.



Согласно информации на сайте Рады, документ передан на подпись президенту Петру Порошенко.



В пояснительной записке говорится, что "продолжающаяся агрессия РФ вызвала существенные нарушения большинства статей договора" и "на сегодняшний день отсутствуют признаки добросовестного стремление РФ устранить правонарушения и возместить ущерб, причиненный своими противоправными действиями".



Согласно принятому закону, договор прекратит действие 1 апреля 2019 года.



Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года, документ вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В конце 2008 года действие договора было автоматически продлено на 10 лет.



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