Итоги 6 декабря: Конец дружбы с РФ, стрельба в Киеве

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Договор был подписан 31 мая 1997 года Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным segodnya.ua

Украина прекратила действие договора о дружбе с Россией; в Киеве произошло дерзкое вооруженное ограбление. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Паспорта Венгрии на Закарпатье больше не выдают

Консульства Венгрии в Украине прекратили выдачу венгерских паспортов гражданам Украины на территории своих консульств в Закарпатье и в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он также отметил, что Венгрия не будет восстанавливать эту практику.

Рада прекратила действие договора о дружбе с Россией

Верховная Рада прекратила действие Договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года. Законопроект №0206 поддержали 277 народных депутатов.

Председатель парламента Андрей Парубий подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией, документ направлен на подпись президенту Петру Порошенко.

На сегодняшний день между Украиной и Российской Федерацией действующими являются 314 соглашений.

Литва вводит санкции против России

МИД Литвы инициирует индивидуальные санкции против лиц, которые непосредственно ответственны за захват украинских кораблей в Черном море. Ведомство обратилосьв департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в список нежелательных в Литве лица, которые непосредственно участвовали в акте агрессии против украинских военных кораблей и экипажей 25 ноября, а также - представителей военного руководства РФ, ответственных за этот акт.

В Украине утвердили трехлетнее бюджетное планирование

С 2019 года Украина перейдет к трехлетнему бюджетному планированию. Соответствующий закон приняла Верховная Рада. "За" проголосовали 238 народных депутатов.

Реформа предусматривает введение трехлетней Бюджетной декларации вместо однолетних основных направлений бюджетной политики. Этот новый документ стратегического планирования будет определять бюджетную политику на среднесрочный период. На местном уровне будут составлять трехлетние местные финансовые планы.

В Киеве со стрельбой напали на внедорожник и похитили сумку с деньгами

В Киеве на парковке возле магазина на улице Сурикова группа неизвестных со стрельбой напала на внедорожник Nissan и забрала из него сумку с деньгами, после чего скрылась.

В сети показали фото и видео самого богатого ромского села в Украине