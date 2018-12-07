Большой общественный резонанс вызвали установленные в центре Одессы светящиеся качели.

Смета на установку качелей за бюджетные деньги завышена минимум на 40%

Произведено в РФ: В Одессе за почти 5 млн грн установили Led-качели

Произведено в РФ: В Одессе за почти 5 млн грн установили Led-качели

В Одессе за 4,7 млн гривен из городского бюджета начали реализацию проекта Dreamland, он предполагает “создание новых уникальных световых и интерактивных городских локаций для культурного отдыха и всестороннего развития детей, аналогов которым нет в Украине“. Однако, выяснилось, что, в частности, качели были произведены в Российской Федерации.

Об этом сообщает местное издание Думская.

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“Кроме светящихся качелей, запланирована установка столь же китчевых “контактных площадок со специальным набором развивающих игр“. Таким образом собираются “украсить“ не только Греческую площадь, но и парк Шевченко, а также Аркадию“, - говорится в сообщении.

При этом закупку произвели в три захода (отдельно для Аркадии, парка Шевченко и Греческой — по 1,46 млн грн), что позволило не проводить тендер, а сразу назначить подрядную организацию.

Техническое задание и окончательная смета не обнародованы, и понять, за что город потратил столько денег, почти невозможно. Одесситы возмущены тем, что “весь этот проект с самого начала был засекречен“.

“Закупку разделили на три “допороговые“ части, чтобы не проводить тендер; техзадания и окончательной сметы в открытом доступе нет; договоры с подрядчиком составлены максимально размыто. Формальный заказчик, департамент городского хозяйства, утверждает, что знает о светящихся качелях лишь в общих чертах. На все про все потратили 4,4 млн грн. Специалисты считают, что город переплатил процентов 40“, - пишет Думская.

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Кроме того, светящиеся качели, которыми за счет муниципального бюджета “украсили“ Греческую площадь, парк Шевченко и Аркадию, произведены отнюдь не в Австралии, как утверждают чиновники.

"Читатели подсказали нам, что и эти качели, и smart-площадки, которые, возможно (но не факт!), появятся возле них, изготовила компания Айра, базирующаяся в Санкт-Петербурге“, - уточняет местное издание.

При этом журналисты выяснили, что в каталоге Айры, отмечается, что это уникальная разработка российского предприятия.

“Поиск по Интернету (в том числе по фото) подтвердил: аналоги существуют, но выглядят они иначе. То есть у нас установили качели из РФ“, - подчеркнули в публикации.

В историческом центре "они выглядят жутковато и инородно", но это один из проектов-победителей так называемого Общественного бюджета, отметили журналисты.

Как сообщалось 7 ноября, завод Укроборонпрома подозревают в закупке оптики из России.