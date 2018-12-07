Нардеп Барна в прямом эфире напал на "свободовца" Левченко
Депутат от БПП Олег Барна в прямом эфире телеканала Рада набросился с кулаками на нардепа от ВО Свобода Юрия Левченко.
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Конфликт произошел на программе PROПАРЛАМЕНТ, когда нардепы не сошлись во мнениях касательно введения военного положения.
Левченко назвал Барну “прислужником олигархата“, после чего последний предложил Левченко пойти повоевать в АТО.
Левченко ответил и заявил, что Барна “показал свой уровень“, когда “пьяным врезается в трамвай в Киеве“. Нардеп от БПП после набросился на Левченко, ударив его в лицо и повалив со стула. От действий Барны также пострадало оборудование телеканала.
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Директор парламентского телеканала Владимир Лех сообщил, что это была “первая студийная драка“ в эфире Рады за 20 лет его существования.
Напомним, в октябре в прямом эфире телеканала Прямой возникла жесткая стычка между бывшим главой Минздрава, а сейчас депутатом Олегом Мусием и главой общественной организации Пациенты Украины Дмитрием Шерембеем