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Нардеп Барна в прямом эфире напал на "свободовца" Левченко

Комментариев: 5
Конфликт произошел когда нардепы не сошлись во мнениях касательно введения военного положения.
Во время потасовки была повреждена аппаратура
Во время потасовки была повреждена аппаратура
скриншот

Депутат от БПП Олег Барна в прямом эфире телеканала Рада набросился с кулаками на нардепа от ВО Свобода Юрия Левченко. 

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Конфликт произошел на программе PROПАРЛАМЕНТ, когда нардепы не сошлись во мнениях касательно введения военного положения. 

Левченко назвал Барну “прислужником олигархата“, после чего последний предложил Левченко пойти повоевать в АТО.

Левченко ответил и заявил, что Барна “показал свой уровень“, когда “пьяным врезается в трамвай в Киеве“. Нардеп от БПП после набросился на Левченко, ударив его в лицо и повалив со стула. От действий Барны также пострадало оборудование телеканала.

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Директор парламентского телеканала Владимир Лех сообщил, что это была “первая студийная драка“ в эфире Рады за 20 лет его существования.

Напомним, в октябре в прямом эфире телеканала Прямой возникла жесткая стычка между бывшим главой Минздрава, а сейчас депутатом Олегом Мусием и главой общественной организации Пациенты Украины Дмитрием Шерембеем

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Теги: Барна, Левченко, прямой эфир, драка
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Комментариев (5)
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ParisMA    07.12.2018, 10:59
Оценка:  +1
ParisMA
Джунгли! непроходимая амазонка!!! что эта шваль нынешняя сделала с Великой Украиной?
СтальнаяКрыса    07.12.2018, 10:47
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Ничего удивительного нет, Баран он и есть баран!
СтальнаяКрыса    07.12.2018, 10:55
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Никакой пользы от такого барана, был бы он весь волосатый как Исав, можно было бы его на дерюгу использовать.
Перегар    07.12.2018, 09:48
Оценка:  +4
Перегар
Это тот который кроля за яйца тягал в ВР на трибуне? Ещё один пи...орок по типу Ляшка
Таврія    07.12.2018, 10:27
Оценка:  0
Таврія
Так боров яйцехват.
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