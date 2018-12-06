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Наместник Почаевской лавры написал письмо "иподиакону" Порошенко

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Митрополит жаловался президенту на давление, просил о заступничестве и написал, что Порошенко, якобы, в прошлом был иподьяконом УПЦ МП.
В АП опровергли информацию о сане Порошенко
В АП опровергли информацию о сане Порошенко
УНИАН

Наместник Почаевской лавры митрополит Владимир написал письмо президенту Петру Порошенко, где пожаловался на давление и попросил о заступничестве. В письме однако митрополит обратился к главе государства как к “иподиакону УПЦ МП“.

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Письмо было размещено на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

“В прошлом вы, уважаемый Петр Алексеевич, были иподиаконом нашей церкви. Ваш отец неоднократно бывал в нашей Свято-Успенской Почаевской Лавре, где мы, насколько это было возможно, уделяли ему внимание“, - говорится в заявлении священника.

В администрации президента сообщили, что Порошенко не был иподьяконом, передает Украинская правда.

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“Никакие инсинуации не остановят ход истории и становления единой поместной Православной Церкви в Украине“, - добавили в АП.

Ранее, президент Петр Порошенко объявил дату Объединительного собора украинских православных церквей. Мероприятие пройдет 5 декабря.

В РПЦ после возмутились тем, что дату объединения украинских церквей назвал Порошенко, а не представитель УПЦ.

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Теги: Порошенко, УПЦ МП, Почаевская лавра
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