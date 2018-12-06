Наместник Почаевской лавры написал письмо "иподиакону" Порошенко
Наместник Почаевской лавры митрополит Владимир написал письмо президенту Петру Порошенко, где пожаловался на давление и попросил о заступничестве. В письме однако митрополит обратился к главе государства как к “иподиакону УПЦ МП“.
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Письмо было размещено на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ МП.
“В прошлом вы, уважаемый Петр Алексеевич, были иподиаконом нашей церкви. Ваш отец неоднократно бывал в нашей Свято-Успенской Почаевской Лавре, где мы, насколько это было возможно, уделяли ему внимание“, - говорится в заявлении священника.
В администрации президента сообщили, что Порошенко не был иподьяконом, передает Украинская правда.
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“Никакие инсинуации не остановят ход истории и становления единой поместной Православной Церкви в Украине“, - добавили в АП.
Ранее, президент Петр Порошенко объявил дату Объединительного собора украинских православных церквей. Мероприятие пройдет 5 декабря.
В РПЦ после возмутились тем, что дату объединения украинских церквей назвал Порошенко, а не представитель УПЦ.