Не поделили ребенка: Одессит убил бывшую жену и поджег квартиру

Сам убийца-поджигатель был вынужден выпрыгнуть в окно с 6-го этажа.

В Суворовском районе Одессы мужчина из-за ребенка убил свою бывшую жену, а затем - поджег квартиру. Не сумев выбраться из помещения из-за заблокированной двери, он выпал из окна 6-го этажа.

Об этом сообщил пресс-отдел полиции области.

Так, в ночь на 6 декабря в полицию поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на ул. Заболотного. После локализации огня спасатели обнаружили в квартире на шестом этаже обгоревшее тело 33-летней хозяйки дома. Следы на теле свидетельствовали о насильственной смерти женщины.

Через несколько минут в полицию поступило еще одно сообщение – от врачей, которые рассказали, что в больницу с многочисленными повреждениями доставлен пропахший дымом 28-летний мужчина со следами копоти на лице.

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Как выяснилось позже, оба происшествия связаны между собой. Мужчина, доставленный в больницу, оказался бывшим мужем погибшей. Правоохранители установили, что конфликт между женщиной и ее экс-сожителем начался несколько лет назад, когда, расставшись, они не смогли “поделить“ единственного ребенка. Точку в этом споре поставил суд, вынесший решение о проживании мальчика с родителями по очереди.

“Накануне трагедии малыш находился по месту жительства отца и его родных. На следующий день он должен был вернуться к матери. Однако мужчина решил не отдавать ребенка и, по словам его матери, предложил решить эту проблему раз и навсегда. Зная, что бывшая сожительница находится дома одна, мужчина вместе со своей 47-летней матерью приехал к ее дому. Оставив мать в автомобиле, он прихватил с собой бутылку с бензином и поднялся наверх“, - сообщили в полиции.

Что на самом деле происходило в квартире потерпевшей, правоохранители установят в ходе следствия. По словам матери мужчины, через некоторое время она увидела сына, который высунулся из задымленного окна и позвал ее на помощь.

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“По предварительной информации, расправившись с бывшей женой, мужчина поджег квартиру, но из-за неисправности дверной ручки сам не смог выбраться наружу и оказался в ловушке огня. По словам матери, она бросилась спасать сына и увидела, как он не удержался на ногах и упал из окна шестого этажа“, - сообщили в полиции.

Женщина доставила травмированного в больницу, а сама уехала. Однако неподалеку от больницы ее удалось задержать.

Сейчас оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. С ними проводятся следственные действия. Следствие, начатое по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, продолжается.

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