"Легкие травмы" у пленных моряков оказались ампутацией пальцев и ранением ног
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У военнопленных моряков, которые были ранены во время захвата украинских кораблей 25 ноября, зафиксированы тяжелые травмы. В их числе - тяжелые ранения ног и ампутация пальцев руки, сообщила советник командующего ВМС Виктория Христенко, передает Интерфакс-Украина.
Она рассказала, что по троим морякам в СИЗО “Матросская тишина“ - предположительно, это Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и сотрудник СБУ Василий Сорока - нет ни видео, ни официального подтверждения характера ранений. Не подтверждено официально даже то, что их посещала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.
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“У одного из парней тяжелое ранение ног. То, что он передвигается с костылями - ни о чем нам не говорит. Мы не видим его ранений и не знаем, какую операцию ему сделали операцию в изоляторе“, - отмечает Христенко.
“У одного из парней - травматическая ампутация пальцев кисти“, - добавила она, отметив, что всю эту информацию ВМСУ получили от волонтеров, которые помогали морякам еще в Симферопольском СИЗО.
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Христенко рассказала также, какие письма к украинским морякам пропустит российская цензура - они должны быть на русском языке, не иметь украинской символики, а в тексте не стоит упоминать политических тем.
Москалькова ранее сообщила, что более двух часов общалась с украинскими моряками в “Матросской тишине“ о состоянии их здоровья. При этом российски омбудсмен уверяет, что медики оценивают травмы украинцев как “ранения легкой степени тяжести“.
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25 ноября россияне захватили три украинских корабля в Керченском проливе с 24 военными моряками на борту. Все они были незаконно арестованы оккупационным судом Симферополя и перевезены в московские СИЗО.
Слово "провокация" в данном случае может быть применено только к РФ. Это корабли РФ ПРОВОЦИРОВАЛИ украинские корабли на ответный огонь. Когда стало понятно, что провокация не удалась, РФ стала по своей привычке обвинять Украину в том, что сделала сама.