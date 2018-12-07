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"Легкие травмы" у пленных моряков оказались ампутацией пальцев и ранением ног

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 5
В ВМС призвали писать украинцам в "Матросской тишине" и "Лефортово" письма, но избегать в них темы политики.
Официально о состоянии моряков Украине так и не сообщили
Официально о состоянии моряков Украине так и не сообщили
EPA/UPG

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У военнопленных моряков, которые были ранены во время захвата украинских кораблей 25 ноября, зафиксированы тяжелые травмы. В их числе - тяжелые ранения ног и ампутация пальцев руки, сообщила советник командующего ВМС Виктория Христенко, передает Интерфакс-Украина.

Она рассказала, что по троим морякам в СИЗО “Матросская тишина“ - предположительно, это Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и сотрудник СБУ Василий Сорока - нет ни видео, ни официального подтверждения характера ранений. Не подтверждено официально даже то, что их посещала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

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“У одного из парней тяжелое ранение ног. То, что он передвигается с костылями - ни о чем нам не говорит. Мы не видим его ранений и не знаем, какую операцию ему сделали операцию в изоляторе“, - отмечает Христенко. 

“У одного из парней - травматическая ампутация пальцев кисти“, - добавила она, отметив, что всю эту информацию ВМСУ получили от волонтеров, которые помогали морякам еще в Симферопольском СИЗО.

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Христенко рассказала также, какие письма к украинским морякам пропустит российская цензура - они должны быть на русском языке, не иметь украинской символики, а в тексте не стоит упоминать политических тем.

Москалькова ранее сообщила, что более двух часов общалась с украинскими моряками в “Матросской тишине“ о состоянии их здоровья. При этом российски омбудсмен уверяет, что медики оценивают травмы украинцев как “ранения легкой степени тяжести“.

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25 ноября россияне захватили три украинских корабля в Керченском проливе с 24 военными моряками на борту. Все они были незаконно арестованы оккупационным судом Симферополя и перевезены в московские СИЗО.

 

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Теги: моряки, ранения, ВМС, военнопленные, Азов, Москва, СИЗО
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Комментариев (5)
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apollon    07.12.2018, 11:16
Оценка:  +1
apollon
как говорил морфеус в новом супермене: " Росия - врет, это все равно что вода - мокрая!"
СтальнаяКрыса    07.12.2018, 10:43
Оценка:  +5
СтальнаяКрыса
Как хорошо бы всем кто руководил и производил захват Украинских кораблей, кисти рук отрубить! Пусть потом эти инвалиды на голову милостыню собирают.
ftb1    07.12.2018, 11:05
Оценка:  -3
ftb1
А тем, кто их туда посылал на провокацию?
Ехидный    07.12.2018, 11:14
Оценка:  +5
Ехидный
Мудло, проплыть из одного украинского порта в другой - это провокация? Низя, потому что Путлер не велит? Ты вообще хоть слышал о морском праве? Или у вас на мокше только морское лево?
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 11:23
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
2 ftb1

Слово "провокация" в данном случае может быть применено только к РФ. Это корабли РФ ПРОВОЦИРОВАЛИ украинские корабли на ответный огонь. Когда стало понятно, что провокация не удалась, РФ стала по своей привычке обвинять Украину в том, что сделала сама.
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