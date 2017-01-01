Сломали ножку: Закарпатка винит врачей роддома в травмировании ее ребенка

Ребенок сейчас находится в Закарпатской областной детской больницы в Мукачево.

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В городе Иршава Закарпатской области у новорожденного обнаружили травму ноги, мать обвиняет врачей, они все отрицают.

Об этом говорится в сюжете канала Сириус, передает Depo.Закарпаття.

В понедельник, 3 декабря, через два часа после кесарева сечения родственники новорожденного малыша заметили, что ребенок не двигает одной ножкой. Рентген показал перелом.

Мама малыша рассказывает, когда она отошла от наркоза, то ей рассказали, что ребенок находится в Закарпатской областной детской больнице в Мукачево. Малыша она до сих пор не видела. Еще день должна пролежать под наблюдением врачей.

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“Женщина уверяет, что о возможности травмирования в утробе или о других проблемах перед родами ее не предупреждались. Поэтому жительница Имстичева подозревает, что ножку ее ребенку сломали во время операции акушеры. Однако врачи уверяют, что травма у ребенка - врожденная. Сейчас малыш в состоянии средней тяжести“, - говорится в сообщении.

Родители не смогут забрать новорожденного ребенка из больницы еще несколько недель. будет ли иметь травма последствия в будущем - пока неизвестно.

Как сообщалось 18 сентября, в Херсонской областной клинической больнице мертворожденных детей считали биомусором и выбрасывали на свалку.