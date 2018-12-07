Украинские военные корабли снова отправят в Керченский пролив

Как только будет необходима очередная ротация, наши катера снова попытаются миновать российских военных.

Полторак в эфире телеканала заверил, что военные корабли снова войдут в Керченский пролив mil.gov.ua

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Украинские корабли продолжат проходить через акваторию Керченского пролива. Иначе это бы означало полную оккупацию Россией Азовского моря, рассказал Степан Полторак в эфире телеканала “Прямий“, передает “Укринформ“.

“Согласно Морской конвенции и международным нормам, военные корабли вообще не должны оглядываться на кого-то. Здесь Россия в очередной раз нарушила Морскую конвенцию“, - заявил министр.

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“Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно так же, как действовали и прежде“, - отметил Полторак.

“Мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море “, - подчеркнул чиновник.

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“Иначе мы просто потеряем еще одну территорию, и мы себе этого позволить не можем“, - говорит Полторак.

“Когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротации наших подразделений, мы будем осуществлять такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав“, - сообщил он.

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По мнению Полторака, только выдержка украинских моряков, захваченных в плен 25 ноября, спасла Украину от полномасштабной военной агрессии России.

“Если бы они открыли огонь, я думаю, вряд ли у нас сегодня происходила бы эта передача, было бы все по-другому. Потому что Российская Федерация ждала и готовила эту провокацию“, - считает министр.

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“Из тех перехватов, которые мы видим, из переговоров, которые велись между кораблями ФСБ России и ЧФ и нашими моряками, они оскорбляли, нагло вели себя, применили оружие - только выдержка спасла ситуацию“, - уверен Полторак.

Напомним, 25 ноября россияне захватили три украинских корабля с 24 военными моряками на борту. Сейчас они незаконно арестованы и находятся в двух СИЗО Москвы - “Лефортово“ и “Матросская тишина“.