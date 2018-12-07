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Украинские военные корабли снова отправят в Керченский пролив

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 7
Как только будет необходима очередная ротация, наши катера снова попытаются миновать российских военных.
Полторак в эфире телеканала заверил, что военные корабли снова войдут в Керченский пролив
Полторак в эфире телеканала заверил, что военные корабли снова войдут в Керченский пролив
mil.gov.ua

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Украинские корабли продолжат проходить через акваторию Керченского пролива. Иначе это бы означало полную оккупацию Россией Азовского моря, рассказал Степан Полторак в эфире телеканала “Прямий“, передает “Укринформ“.

“Согласно Морской конвенции и международным нормам, военные корабли вообще не должны оглядываться на кого-то. Здесь Россия в очередной раз нарушила Морскую конвенцию“, - заявил министр. 

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“Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно так же, как действовали и прежде“, - отметил Полторак. 

“Мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море “, - подчеркнул чиновник.

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“Иначе мы просто потеряем еще одну территорию, и мы себе этого позволить не можем“, - говорит Полторак.

“Когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротации наших подразделений, мы будем осуществлять такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав“, - сообщил он.

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По мнению Полторака, только выдержка украинских моряков, захваченных в плен 25 ноября, спасла Украину от полномасштабной военной агрессии России.

“Если бы они открыли огонь, я думаю, вряд ли у нас сегодня происходила бы эта передача, было бы все по-другому. Потому что Российская Федерация ждала и готовила эту провокацию“, - считает министр. 

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“Из тех перехватов, которые мы видим, из переговоров, которые велись между кораблями ФСБ России и ЧФ и нашими моряками, они оскорбляли, нагло вели себя, применили оружие - только выдержка спасла ситуацию“, - уверен Полторак.

Напомним, 25 ноября россияне захватили три украинских корабля с 24 военными моряками на борту. Сейчас они незаконно арестованы и находятся в двух СИЗО Москвы - “Лефортово“ и “Матросская тишина“.

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Теги: Украина, корабли, ВМС, Азовское море, РФ, Полторак
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Комментариев (7)
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Woodbrother    07.12.2018, 12:58
Оценка:  0
Woodbrother
Только в этот раз не берите никаких медленно плывущих буксира.
Василище    07.12.2018, 12:44
Оценка:  -1
Василище
Садо-мазо.
Василище    07.12.2018, 12:37
Оценка:  -3
Василище
Совет по телевидению сказал каналу Наш-нам вашего уведомления о смене формата мало.Вы должны были дождаться нашего разрешения)))А с другой страной думали,другие правила?))
Василище    07.12.2018, 12:34
Оценка:  0
Василище
Идите как первая группа-с исполнением всех требований-идентификация,лоцман,у ведомление о курсе и будет вам счастье.
Глод    07.12.2018, 12:27
Оценка:  +2
Глод
Пока корабли не закончатся.
ftb1    07.12.2018, 11:50
Оценка:  -1
ftb1
Опять попытаются нарушить общепринятые правила прохода и опять получат и здадутся ))
Rangol    07.12.2018, 11:43
Оценка:  -1
Rangol
Попробовал бы он проплыть таким образом через турецкие проливы, где требуется предупреждение о проходе за 15 дней, турецкий лоцман, а для военных кораблей зачехленное оружие.. Выполнят подобные условия и не будет проблем с проходом в Азовское море.А так считай, что было просто предупреждение
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