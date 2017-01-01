В Украине создадут единый реестр ветеранов

В Украине создадут Единый государственный реестр ветеранов, а на его базе - единую онлайн систему учета Е-ветеран.

В Украине создадут Единый государственный реестр ветеранов. Об этом во время презентации деятельности Министерства по делам ветеранов в парламенте заявила в пятницу, 7 декабря, профильный министр Ирина Фриз, сообщает УНН.

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По ее словам, на базе Единого государственного реестра ветеранов создадут онлайн систему Е-ветеран - единую систему учета, где каждый ветеран будет иметь собственный “кабинет“.

“Это даст возможность каждому из ветеранов получать государственные услуги или консультации в онлайн-режиме. Отслеживать статус рассмотрения своих документов, вступать в непосредственную коммуникацию с сотрудниками министерства“, - пояснила Фриз.

Предполагается также, что под онлайн-систему Е-ветеран создадут мобильное приложение.

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Как рассказала министр, ряд международных партнеров выразили желание помочь в создании такого проекта, но какие именно эти партнеры - не уточнила.

Ранее парламент предоставил статус ветеранов для лиц, принимавших участие в борьбе за независимость Украины в составе УПА.

Напомним, 22 ноября Верховная Рада Украины назначила нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов.

Вскоре Фриз назвала четыре направления работы Министерства ветеранов, а также дату, когда ее ведомство полноценно заработает.