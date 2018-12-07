"Торнадовец" Онищенко заявил о побоях. В СИЗО показали видео, где он бьет себя сам

Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал видео с Онищенком "клоунадой лжи".

Экс-командир батальона Торнадо Руслан Онищенко, который вместе с бойцами батальона обвиняется в пытках, изнасилованиях и ряде других тяжких преступлений, заявил, что перед заседанием суда его избили в камере работники СИЗО, а также пытались душить.

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Экс-нардеп Юрий Кармазин в Facebook сообщил, что 6 декабря Онищенко пытались задушить и принудительно побрить голову прямо в колонии.

“Били около 10 человек в масках палками, ботинками, вследствие этого часть волос на голове выбрита, на шее след от дубинки 15 см, на ногах раны длиной до 40 с, синяк под правым глазом и следы от побоев дубинки по голове-3 ярко выраженные борозды“, - написал Кармазин, выложив видео с рассказом самого “пострадавшего“.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос позднее в Facebook опубликовал видеозапись, которую сняли работники СИЗО. На видео видно, как “торнадовец“ бьет себя по голове ботинком и сопротивляется ехать на заседание суда.

“Опять же, когда смотришь на такую клоунаду, на ум приходит почти забытая вторая часть пословицы два сапога пара - один левый, второй еще левее...“, - написал Матиос.

Как сообщает TheБабель со ссылкой на источники в пенитенциарной службе, Онищенко сам нанес себе повреждения.

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“Согласно предварительным выводам медиков пенитенциарного учреждения ссадины на ногах Онищенко скорее всего вызваны путем механического трения верхних частей голеней об твердый и ребристый предмет, которым может быть металлическая рама кровати, что находится в камере заключенного“, - сообщил источник.

Также указывается, что следы на шее Онищенко возникли от “механического долговременного самостоятельного трения заключенным с помощью полотенца с тыльной стороны справой стороны шеи“.

Напомним, 28 сентября Генпрокуратура сообщила бывшим бойцам роты Торнадо о подозрении в приготовлении к бегству из-под стражи, в ходе рассмотрения дела о бунте в СИЗО.

В ГПУ отметили, что организованная группа из числа заключенных “торнадовцев“, при пособничестве работников Лукьяновского СИЗО совершила тяжкие и особо тяжкое преступления.