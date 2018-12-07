Победителем стал игрок, который смог правильно предсказать номера 6 шариков из 42-х, что гарантирует ему выигрыш в 1 000 000 гривен.

Читай также: Не во сне, а наяву: Американец увидел во сне 1 млрд и выиграл его в лотерею

В среду 5 декабря 2018 года по результатам розыгрыша тиража №1802 государственной лотереи “Мегалот“ стало известно о срыве одного из главных призов и рождении нового лотерейного миллионера. Им стал игрок, который смог правильно предсказать номера 6 шариков из 42-х, что гарантирует ему выигрыш в 1 000 000 гривен.

Известно, что счастливчик сделал свою ставку в день розыгрыша лотереи, то есть 5 декабря, на фирменном столе “М.С.Л.“, который расположен в городе Черновцы по адресу: ул. Главная, 200.

Читай также: Канадец выиграл в лотерею более семи миллионов долларов

На свою игру победитель потратил 25 гривен, при этом стоимость одной ставки составляет всего 5 гривен. Стоит отметить, что миллионер находился всего в шаге от выигрыша Мега джекпота размером в 9 050 000 гривен. Для этого он должен был угадать дополнительный шарик - Мегакульку - который увеличивает выигрыши.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.“ поздравляет победителя и советует ему как можно быстрее обратиться на бесплатную горячую линию компании по телефону 0 (800) 21 00 65, где ему предоставят дополнительную информацию относительно дальнейшего оформления выигрыша.

Читай также: Два канадца выиграли в лотерею более пяти миллионов долларов

Также лотерейный оператор приглашает счастливчика присоединиться к эксклюзивному “КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ “М.С.Л.“ и принять участие в подарочной программе “Два дня из жизни миллионера“, которая предусматривает целый ряд незабываемых развлечений и впечатлений для двух человек.

Напомним, что этой возможностью уже успели воспользоваться многие миллионеры. Среди них - одна из победительниц лотереи “Мегалот“, Ирина Возная, которая 23-24 декабря 2017 года по приглашению оператора государственных лотерей “М.С.Л.“ приехала в столицу со Львова вместе со своей дочерью Натальей. Приз Ирины составил 5 500 000 гривен, которые были выиграны в тираже №1687 от 28 октября 2017 года.

Читай также: Оператор государственных лотерей М.С.Л. стал членом Ассоциации ритейлеров Украины

Напомним, что в 2018 году именно в лотерее “Мегалот“ был выигран самый крупный джекпот за всю историю Украины в размере 17 750 000 гривен. Случилось это в субботнем тираже №1749 от 2 июня 2018 года, а победителем стал игрок, который 31-го мая сделал ставку на точке продажи лотерейных билетов в магазине “Канцтовары“, которая находится в пгт Катеринополь (Черкасская область) на ул. Соборная, 24.