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Укрзализныця закупит себе оружия на 2,6 млн гривен

Комментариев: 9
Юго-Западная железная дорога приобретет штурмовые винтовки и пулеметы с глушителем.
Строк поставки - до 28 декабря 2018 года
Строк поставки - до 28 декабря 2018 года
travmatik.com

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Филиал акционерной компании Укрзализныця - Юго-Западная железная дорога намерена закупить пистолеты, винтовки и патроны общей стоимостью в 2,6 млн гривен.

Соответствующая информация обнародована на сайте государственных закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, поставщиком оружия станет Казенное научно-производственное объединение Форт МВД Украины. Решение о закупке оружия, вероятно, связано с поручением министра инфраструктуры Владимира Омеляна об усилении охраны и обороны вокзалов и железнодорожных станций.

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Компания обязалась поставить Юго-Западной железной дороге 89 комплектов оружия. В частности, пистолет Форт-21.03 (в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 63 шт.), пистолет Форт-19 (в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 109 шт.), пистолет Форт-9 (в комплекте патроны 9х17 - 500 шт.), штурмовую винтовку Форт-229 (в комплекте патроны 7.62х51 - 232шт.), пистолет-пулемет Форт-224 калибра 9х19 Luger с глушителем (в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 845 шт.) и пистолет-пулемет Форт-224 калибра 9х19 Luger без глушителя (в комплекте патроны 9х19 Luger - 1000 шт).

Строк поставки - до 28 декабря 2018 года.

Стоит отметить, пистолеты Форт-229 и Форт-224 также используются подразделениями специального назначения СБУ, МВД и Службой внешней разведки.

Как сообщалось 1 декабря, экспресс в Борисполь сломался на второй день после запуска.

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Теги: оружие, Укрзализниця
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Комментариев (9)
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o1398    07.12.2018, 13:53
Оценка:  0
o1398
а где бронепоезд? --это будет актуальнее
PereZX    07.12.2018, 13:49
Оценка:  +2
PereZX
Зачем им версия с глушителем???
Woodbrother    07.12.2018, 13:51
Оценка:  -3
Woodbrother
В некоторых Фортах глушитель - штатная деталь оружия.
o1398    07.12.2018, 13:55
Оценка:  0
o1398
также как у тебя-отсуствие клепки -тоже штатное
PereZX    07.12.2018, 14:06
Оценка:  +2
PereZX
Алле, там описание закупки есть.
Покупают Форт-224 с глушителями и без.
Зачем ЖД "Форты" с глушителями???
apollon    07.12.2018, 13:24
Оценка:  +5
apollon
Ну все понимаю. В ситуации фактической войны с рф лишняя защита не помешает. Но зачем глушители? ))))))
Woodbrother    07.12.2018, 13:50
Оценка:  -2
Woodbrother
Для тихой утилизации лаптей.
o1398    07.12.2018, 13:51
Оценка:  -3
o1398
тебе есть чем понимать --не смеши
Василище    07.12.2018, 13:21
Оценка:  -1
Василище
Пассажиров грабить собираются??
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