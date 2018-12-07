Укрзализныця закупит себе оружия на 2,6 млн гривен

Юго-Западная железная дорога приобретет штурмовые винтовки и пулеметы с глушителем.

Строк поставки - до 28 декабря 2018 года travmatik.com

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Филиал акционерной компании Укрзализныця - Юго-Западная железная дорога намерена закупить пистолеты, винтовки и патроны общей стоимостью в 2,6 млн гривен.

Соответствующая информация обнародована на сайте государственных закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, поставщиком оружия станет Казенное научно-производственное объединение Форт МВД Украины. Решение о закупке оружия, вероятно, связано с поручением министра инфраструктуры Владимира Омеляна об усилении охраны и обороны вокзалов и железнодорожных станций.

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Компания обязалась поставить Юго-Западной железной дороге 89 комплектов оружия. В частности, пистолет Форт-21.03 (в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 63 шт.), пистолет Форт-19 (в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 109 шт.), пистолет Форт-9 (в комплекте патроны 9х17 - 500 шт.), штурмовую винтовку Форт-229 (в комплекте патроны 7.62х51 - 232шт.), пистолет-пулемет Форт-224 калибра 9х19 Luger с глушителем (в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 845 шт.) и пистолет-пулемет Форт-224 калибра 9х19 Luger без глушителя (в комплекте патроны 9х19 Luger - 1000 шт).

Строк поставки - до 28 декабря 2018 года.

Стоит отметить, пистолеты Форт-229 и Форт-224 также используются подразделениями специального назначения СБУ, МВД и Службой внешней разведки.

Как сообщалось 1 декабря, экспресс в Борисполь сломался на второй день после запуска.