"За духовное просветление": УПЦ МП наградила работников телеканала Интер

На Интере часто выходят программы и фильмы на церковную тему.

Украинская православная церковь Московского патриархата наградила сотрудников и руководство телеканала Интер за работу в направлении “духовного просвещения“.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

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Так, в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры сотрудникам канала были вручены ордена преподобного Нестора Летописца I степени, медали святого равноапостольного князя Владимира и грамоты предстоятеля УПЦ Московского патриархата.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел возглавил награждение и передал приветствие работникам Интер от митрополита Онуфрия.

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“Вы словом проповеди можете наставить людей на путь, ведущий к Богу. Сегодня телевидение является практически равноапостольным служением, и от вас зависит непосредственно, какую информацию получают люди. И когда вы приносите в сердца людей мир и покой, то это то средство, которое гасит пламя ненависти и вражды“, - сказал владыка Павел.

Каждую субботу в эфире Интера выходит еженедельное обращение Онуфрия - “Слово предстоятеля“. Телеканал также ежегодно транслирует молебен в День крещения Руси, Большой крестный ход и Божественную литургию из Киево-Печерской лавры, на Рождество и Пасху.

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Отметим, что канал обвиняют в пророссийской пропаганде. Также возле здания канала часто проходят акции протеста.

Напомним, в июле под Верховной Радой прошел митинг против двух представителей Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Под Радой требовали закрыть Интер.

Ранее, протестовали украинские военные из-за трансляции Чемпионата мира по футболу в РФ.