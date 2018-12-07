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"За духовное просветление": УПЦ МП наградила работников телеканала Интер

Комментариев: 8
На Интере часто выходят программы и фильмы на церковную тему.
Награждал сотрудников Интера митрополит Павел
Награждал сотрудников Интера митрополит Павел
news.church.ua

Украинская православная церковь Московского патриархата наградила сотрудников и руководство телеканала Интер за работу в направлении “духовного просвещения“.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

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Так, в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры сотрудникам канала были вручены ордена преподобного Нестора Летописца I степени, медали святого равноапостольного князя Владимира и грамоты предстоятеля УПЦ Московского патриархата.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел возглавил награждение и передал приветствие работникам Интер от митрополита Онуфрия.

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“Вы словом проповеди можете наставить людей на путь, ведущий к Богу. Сегодня телевидение является практически равноапостольным служением, и от вас зависит непосредственно, какую информацию получают люди. И когда вы приносите в сердца людей мир и покой, то это то средство, которое гасит пламя ненависти и вражды“, - сказал владыка Павел.

Каждую субботу в эфире Интера выходит еженедельное обращение Онуфрия - “Слово предстоятеля“. Телеканал также ежегодно транслирует молебен в  День крещения Руси, Большой крестный ход и Божественную литургию из Киево-Печерской лавры, на Рождество и Пасху.

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Отметим, что канал обвиняют в пророссийской пропаганде. Также возле здания канала часто проходят акции протеста.

Напомним, в июле под Верховной Радой прошел митинг против двух представителей Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Под Радой требовали закрыть Интер.

Ранее, протестовали украинские военные из-за трансляции Чемпионата мира по футболу в РФ.

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Теги: УПЦ МП, Интер, телеканал, награды
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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    07.12.2018, 14:16
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
"Сегодня телевидение является практически равноапостольным служением"

Просто ПАЦТАЛОМ!!! Сначала они выступали против науки, а теперь достижения научно-технического прогресса для них практически "равноапостольные"! Еще немного и в проповедях с амвона мы услышим:
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 14:17
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
"Во имя отца, сына, святого духа и равноапостольного Телевизора! Аминь!"
Sancho-s    07.12.2018, 14:13
Оценка:  +5
Sancho-s
Вымпелы передовикам!
Sancho-s    07.12.2018, 14:10
Оценка:  +6
Sancho-s
Профанаты наградили профанацией профанатов)))
Москвошвея    07.12.2018, 14:04
Оценка:  +6
Москвошвея
Просветление-это на интере бухать перестали?
apollon    07.12.2018, 13:58
Оценка:  +10
apollon
Скорее бы уже вернули этой кгбшной секте ее каноническое имя РПЦ... запарили они людей дурить... а интер - это главный рупор кремля об этом каждый знает!!!!
Woodbrother    07.12.2018, 13:47
Оценка:  +8
Woodbrother
О каком просветлении может говорить сталинско-бериевский типа патриархат ?
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 14:13
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Рука руку моет.
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