Оккупация Крыма квалифицирована как международный вооруженный конфликт

Международный уголовный суд изучает информацию о преступлениях на территории полуострова и может квалифицировать их как военные.

Прокуратура АРК продолжает добиваться квалификации преступлений РФ в Крыму как военных facebook.com/prok.arkrym

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Отчет Международного уголовного суда подтверждает квалификацию ситуации в Крыму как международный вооруженный конфликт между Украиной и РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила прокуратура АРК.

“Офис прокурора Международного уголовного суда 5 декабря 2018 года опубликовал Отчет по предварительному расследованию за 2018 год, один из разделов которого посвящен ситуации в Украине“, - сообщает пресс-служба ведомства.

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На текущую дату к ситуации с оккупацией полуострова продолжает применяться право международных вооруженных конфликтов - международное гуманитарное право, отмечает прокуратура АРК.

Там отмечают, что вместе с Украинским Хельсинским союзом по правам человека, Региональным центром прав человека и Крымской правозащитной группой направили в Международный уголовный суд четыре сообщения о совершении РФ военных преступлений.

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Речь идет о перемещении и выдворении, перемещении осужденных, нарушении права собственности, а также принуждении граждан Украины к службе в Вооруженных силах России.

МУС изучает информацию о насильственных преступлениях и убийствах, пытках и других формах жесткого обращения, нарушении права на справедливое судопроизводство, принуждение к службе в армии и захват имущества на предмет квалификации как военных преступлений и преступлений против человечества.

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Напомним, ранее активисты в Киеве раскололи арку Дружбы Народов, чтобы привлечь внимание власти и международных организаций к судьбе украинцев, которые находятся в незаконном заключении в России.