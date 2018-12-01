Россия угрожает литовским министрам из-за санкций в поддержку Украины

Министр иностранных дел Литвы получил угрозы в свой адрес после рекомендации объявить причастных к захвату украинских кораблей россиян персонами нон-грата.

Президент Литвы в пятницу находится с визитом в Киеве EPA/UPG

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Быть первыми в вопрос санкций из-за агрессии на Азовском море не так просто, от России поступают угрозы, рассказала президент Литвы Даля Грибаускайте, передает Европейская правда.

Она отметила, что 6 декабря МИД Литвы обратилось в департамент миграции при МВД и предложило включить в список нежелательных в Литве лиц, непосредственно участвовавших в акте агрессии против украинских военных кораблей 25 ноября.

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Кроме того, в список персон нон-грата предложили включить и высшее военное руководство РФ, ответственное за захват кораблей и моряков.

“Международные организации не ввели никаких санкций, однако мы ввели национальные санкции в связи с агрессией в Керченском проливе“, - подчеркнула Грибаускайте.

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Она заверила, что Литва продолжит оказывать помощь Украине: “Мы посылаем амуницию, военных инструкторов, киберинструкторив и гуманитарную помощь“.

“Министры получают угрозы от России, в частности, министр иностранных дел, но важно выступать и осуждать агрессора - это может создать для него большую угрозу, чем военная помощь“, - считает президент Литвы, которая сегодня находится с визитом в Киеве.

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Напомним, 25 ноября российские военные захватили три украинских корабля с 24 моряками на борту. Они были незаконно арестованы и переведены из Симферополя в два СИЗО Москвы - “Лефортово“ и “Матросская тишина“.