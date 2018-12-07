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В Николаеве пенсионерки сорвали торжественное открытие супермаркета АТБ

Комментариев: 9
На открытие пригласили мэра города, но толпа возбужденных покупателей не дала провести торжественную часть.
Жители Николаева пытаются побыстрее попасть в супермаркет АТБ
Жители Николаева пытаются побыстрее попасть в супермаркет АТБ
скриншот

В Николаеве местные жители вломились в супермаркет АТБ, который открылся после реконструкции на пересечении улицы Дзержинского и проспекта Центрального.

Об этом сообщило накануне местное издание Новости N.

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Отмечается, что на открытие пригласили мэра Александра Сенкевича, но толпа возбужденных покупателей не дала провести торжественную часть.

“Они не дождались начала церемонии, самостоятельно отвязали красную ленточку, которую должен был перерезать мэр, смяли охрану и буквально вломились в супермаркет“, - говорится в сообщении.

Ранее жители российского Оренбурга устроили потасовку в одном из местных супермаркетов, объявивших скидки на сушилки для белья.

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Теги: Николаев, видео, магазины, Супермаркет, АТБ, магазин, пенсионеры
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Комментариев (9)
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Meritus    07.12.2018, 16:08
Оценка:  0
Meritus
І всі були пенсіонерками. Так Бігмір?
alex-zol    07.12.2018, 15:47
Оценка:  +1
alex-zol
позорище)) не дали даже мэру яблом потрусить, на столь "грандиозном" событии)))))))))))))
Предаторр    07.12.2018, 15:45
Оценка:  0
Предаторр
Одно слово.Европейцы.)))))))))))))))
Глод    07.12.2018, 15:16
Оценка:  +1
Глод
Там скидки были, а кол-во товара со скидками ограничено?
Предаторр    07.12.2018, 15:50
Оценка:  +1
Предаторр
Там наверняка подарки раздавали первым покупателям(определённому количеству).АТБ подобное практикует при открытии нового магазина.Вот наши люди и ломанулись за"халявой".))))))))) )))
Gagarinn    07.12.2018, 15:12
Оценка:  +2
Gagarinn
Чудик в костюме Микки хоть целый?
colavova    07.12.2018, 15:10
Оценка:  +1
colavova
мэр проспал открытие)))
Операторська    07.12.2018, 15:10
Оценка:  -6
Операторська
згоден, що в Московії, що в нас в Україні
YZZR    07.12.2018, 15:04
Оценка:  0
YZZR
Бидлота....
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