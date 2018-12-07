В Николаеве пенсионерки сорвали торжественное открытие супермаркета АТБ

На открытие пригласили мэра города, но толпа возбужденных покупателей не дала провести торжественную часть.

В Николаеве местные жители вломились в супермаркет АТБ, который открылся после реконструкции на пересечении улицы Дзержинского и проспекта Центрального.

Об этом сообщило накануне местное издание Новости N.

Читай также: В Каменке "предвыборные пайки" спровоцировали давку среди пенсионеров

Отмечается, что на открытие пригласили мэра Александра Сенкевича, но толпа возбужденных покупателей не дала провести торжественную часть.

“Они не дождались начала церемонии, самостоятельно отвязали красную ленточку, которую должен был перерезать мэр, смяли охрану и буквально вломились в супермаркет“, - говорится в сообщении.

Ранее жители российского Оренбурга устроили потасовку в одном из местных супермаркетов, объявивших скидки на сушилки для белья.