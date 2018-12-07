Из Почаевской Лавры исчезли 19 картин - СМИ

Активисты требуют возбудить дело из-за пропажи ценностей.

Комиссия Кременецко-Почаевского Государственного историко-архитектурного заповедника (ГИАЗ) 5 декабря провела ревизию Свято-Успенской Почаевской Лавры.

Об этом сообщает Рoglyad.te.ua.

В частности, специалисты проверили наличие объектов культурного наследия, которые должны быть в наличии в соответствии с реестром.

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Как уточняется в группе Facebook Свободные Люди Тернополь - Самооборона Майдана при проведении проверки, представителями комиссии Кременцько-Почаевского ГИАЗ была обнаружена недостача государственного имущества, которая имеет большую культурную и историческую ценность, в частности, исчезли 19 ценных картин:

- станковая картина Мария и Елизавета;

- станковая картина Св. Паисий;

- станковая картина Изгнание торгующих из храма;

- станковая картина Поклонение золотому тельцу;

- станковая картина Обнаружение Моисея;

- станковая картина Мученичество архидьякона Стефана;

- станковая картина Иоанн Дамаскин и Максим Проповедник;

- станковая картина Св. Петр;

- станковая картина Апостол Павел;

- станковая картина Притча о злых виноградарях;

- станковая картина Святой Онуфрий;

- станковая картина Христос благословляет детей;

- станковая картина Притча о рабочих виноградарях;

- станковая картина Иван Богослав;

- станковая картина Портрет неизвестного архиерея;

- станковая картина Амвросий Медиоланский и император Феодосийский;

- станковая картина Апостол Варфоломей;

- станковая картина Иоанн Креститель;

- станковая картина Каин и Авель.

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Исчезновение такого количества картин является невосполнимым ущербом культурному наследию украинского народа. Поэтому активисты требуют от полиции Тернопольской области, управления СБУ области и прокуратуры открыть по указанному факту уголовное производство, в рамках которого:

- провести полную, детальную проверку указанных обстоятельств исчезновения материальных ценностей с Свято-Успенской Почаевской Лавре;

- найти виновных в похищении предметов культурного наследия, или лиц, чья преступная небрежность привела к их исчезновению и привлечь их к ответственности;

- обнаружить местонахождение указанных ценностей и принять все возможные меры для их возвращения.

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Отмечается, что долгое время Свято-Успенской Почаевской Лаврой, которая является государственной памятником архитектуры и исторической ценностью, бесконтрольно и по собственному усмотрению распоряжалась местная религиозная община.

Напомним, 28 ноября 2018 распоряжением Кабинета министров Украины отменено постановление КМУ от 17 июля 2003 № 438-р Об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры. Соответственно, выдающийся духовный центр вернулся в состав Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.