Россия заверила Германию, что ей на Азове "посредники не нужны"

В РФ считают идею отправки миссии ОБСЕ в Азовское море бесперспективной.

Лавров заверил немецкого коллегу, что ОБСЕ на Азовском море никому не нужна EPA/UPG

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Инициатива Германии о расширении мандата мониторинговой миссии ОБСЕ на Азовское море и Керченский пролив бесперспективна. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Сегодня.ua.

Посредники в ситуации в Азовском море не нужны, подчеркивает он. Лавров отметил, что глава МИД Германии Хайко Маас действительно ставил этот вопрос на встрече с ним в четверг в Милане.

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“Ставил ряд других идей, и я ему объяснил бесперспективность подобных инициатив“, - говорит министр иностранных дел РФ.

Лавров добавил, что ОБСЕ имеет конкретный мандат, который распространяется на всю сухопутную территории Украины: “Никаких наблюдений, никаких посредников ни в Азовском море, ни в Керченском проливе не требуется“.

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Напомним, ранее Германия предложила расширить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на Азовское море в связи с агрессией РФ в Керченском проливе 25 ноября.