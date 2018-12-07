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Россия заверила Германию, что ей на Азове "посредники не нужны"

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 4
В РФ считают идею отправки миссии ОБСЕ в Азовское море бесперспективной.
Лавров заверил немецкого коллегу, что ОБСЕ на Азовском море никому не нужна
Лавров заверил немецкого коллегу, что ОБСЕ на Азовском море никому не нужна
EPA/UPG

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Инициатива Германии о расширении мандата мониторинговой миссии ОБСЕ на Азовское море и Керченский пролив бесперспективна. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Сегодня.ua.

Посредники в ситуации в Азовском море не нужны, подчеркивает он. Лавров отметил, что глава МИД Германии Хайко Маас действительно ставил этот вопрос на встрече с ним в четверг в Милане. 

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“Ставил ряд других идей, и я ему объяснил бесперспективность подобных инициатив“, - говорит министр иностранных дел РФ.

Лавров добавил, что ОБСЕ имеет конкретный мандат, который распространяется на всю сухопутную территории Украины: “Никаких наблюдений, никаких посредников ни в Азовском море, ни в Керченском проливе не требуется“.

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Напомним, ранее Германия предложила расширить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на Азовское море в связи с агрессией РФ в Керченском проливе 25 ноября.

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Теги: Германия, РФ, ОБСЕ, миссия, Азовское море, Азов
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Комментариев (4)
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Rangol    07.12.2018, 14:34
Оценка:  -7
Rangol
Украине тем более посредники не нужны, в ее руководстве и так самые умные в мире головы
ScreamingMad    07.12.2018, 14:31
Оценка:  +4
ScreamingMad
В данном случае российским преступникам не нужны лишние свидетели.
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 14:31
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
А между строк читается: "Нам свидетели не нужны".
ScreamingMad    07.12.2018, 14:32
Оценка:  +2
ScreamingMad
Именно!
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