Названы три опасные точки Керченского моста

Движение опор ставит под угрозу строительство железнодорожной части на мосту.

Опоры Керченского моста движутся сразу на трех участках. За год они на отдельных участках передвинулись на расстояние до девяти сантиметров.

Об этом сообщает Радио Свобода, со ссылкой на данные Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

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В течение года делали спутниковые снимки и за это время заметили, что опора существенно просела. На сколько миллиметров, вычислила компьютерная программа. Как отметили в ведомстве, оползень (некоторое проседание грунта) произошел недалеко от побережья Крыма, в центральной части моста и чуть дальше - на острове Тузла. Это ставит под угрозу строительство россиянами железнодорожной части на мосту.

“Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали то, что конструкция Керченского моста не является стабильной... Часть опор, скажем, поднимаются, часть опор опускаются. Это говорит о том, что есть динамические изменения“, - рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи.

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При этом мостостроитель Петр Коваль говорит, что проседание или поднятие отдельных конструкций мостов от одного сантиметра и до девяти - не критичное.

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“На мостах обязательно предусматриваются деформации. Деформации весьма значительные. Скажем, когда пролетное строение моста - 100 метров, то предполагается, что температурные деформации могут быть до восьми сантиметров. Для этого ставятся деформационные швы, чтобы их тушить“, - говорит инженер-мостостроитель.

Но удержится ли Керченский мост, инженер прогнозировать не решается. Говорит: надо больше сведений, за объектом необходимо постоянно наблюдать.

“Другое дело, что все-таки, когда эти деформации будут прогрессировать, когда они будут собираться, могут тогда быть какие-то серьезные проблемы“, - считает Коваль.

В том, что может остановиться строительство железнодорожной части моста, убежден российский гидрогеолог Юрий Медовар. Когда опоры проседают синхронно - это нормальное явление, объясняет он, но в Керченском мосту они движутся в противоположных направлениях.

“Вот у нас одна опора, через 30 метров - вторая опора. Так вот, одна опора проседает, вторая поднимается. Это очень опасно для железнодорожного моста, потому что рельсы там должны быть ювелирно равными. И если у вас произойдет такой вот перекос, рельсы могут “встать раком“ - и поезд сойдет с рельсов. Это очень опасно“, - комментирует горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар.

Как сообщалось в сентябре, во время шторма плавкран врезался в Крымский мост.