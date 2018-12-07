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Названы три опасные точки Керченского моста

Комментариев: 11
Движение опор ставит под угрозу строительство железнодорожной части на мосту.
В конструкции моста "есть динамические изменения"
В конструкции моста "есть динамические изменения"
radiosvoboda.org

Опоры Керченского моста движутся сразу на трех участках. За год они на отдельных участках передвинулись на расстояние до девяти сантиметров. 

Об этом сообщает Радио Свобода, со ссылкой на данные Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

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В течение года делали спутниковые снимки и за это время заметили, что опора существенно просела. На сколько миллиметров, вычислила компьютерная программа. Как отметили в ведомстве, оползень (некоторое проседание грунта) произошел недалеко от побережья Крыма, в центральной части моста и чуть дальше - на острове Тузла. Это ставит под угрозу строительство россиянами железнодорожной части на мосту. 

“Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали то, что конструкция Керченского моста не является стабильной... Часть опор, скажем, поднимаются, часть опор опускаются. Это говорит о том, что есть динамические изменения“, - рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи.

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При этом мостостроитель Петр Коваль говорит, что проседание или поднятие отдельных конструкций мостов от одного сантиметра и до девяти - не критичное.

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“На мостах обязательно предусматриваются деформации. Деформации весьма значительные. Скажем, когда пролетное строение моста - 100 метров, то предполагается, что температурные деформации могут быть до восьми сантиметров. Для этого ставятся деформационные швы, чтобы их тушить“, - говорит инженер-мостостроитель.

Но удержится ли Керченский мост, инженер прогнозировать не решается. Говорит: надо больше сведений, за объектом необходимо постоянно наблюдать.

“Другое дело, что все-таки, когда эти деформации будут прогрессировать, когда они будут собираться, могут тогда быть какие-то серьезные проблемы“, - считает Коваль.

В том, что может остановиться строительство железнодорожной части моста, убежден российский гидрогеолог Юрий Медовар. Когда опоры проседают синхронно - это нормальное явление, объясняет он, но в Керченском мосту они движутся в противоположных направлениях.

“Вот у нас одна опора, через 30 метров - вторая опора. Так вот, одна опора проседает, вторая поднимается. Это очень опасно для железнодорожного моста, потому что рельсы там должны быть ювелирно равными. И если у вас произойдет такой вот перекос, рельсы могут “встать раком“ - и поезд сойдет с рельсов. Это очень опасно“, - комментирует горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар.

Как сообщалось в сентябре, во время шторма плавкран врезался в Крымский мост.

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Теги: Керченский мост, Крым, Россия, аннексия
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Комментариев (11)
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Колишній-східняк    07.12.2018, 16:26
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Да фигня. Главное песню сложили, которая мост сто раз переживёт.
alex-zol    07.12.2018, 15:46
Оценка:  -11
alex-zol
да да, вот жжет у вас в одном месте))))))))))))))
Ехидный    07.12.2018, 15:48
Оценка:  +7
Ехидный
Чего у нас? Разве это мы хвалились этим чудом инженерной мысли?
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 15:57
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
И помни: "Денег нет, но вы держитесь".
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 15:54
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
2 alex-zol

В одном месте и до одного места - это далеко не одно и то же. Я бы даже сказал, что это прямо противоположные вещи. Ну и рухнет. И нам что с того? Мы там не ездим. Пусть об этом думают те, кто ездит. И вообще: ваш дендрофекальный принцип конструирования ни до чего хорошего не доводит.
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 15:56
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
До еврейского госпереворота 1917 года строили их желтого кирпича. Здания стоят по несколько сот лет. Сейчас строят из красного. Стоит несколько сезонов. Корабль "Волхвов" в строю 102 года. Корпус не ржавеет. А вот новое оборудование гниет на глазах. Вот так и ваш мост - не рухнет, так сгниет.
fitt@r    07.12.2018, 15:43
Оценка:  -9
fitt@r
грызите опоры от злобы
Ехидный    07.12.2018, 15:46
Оценка:  +4
Ехидный
А, так это мы уже опоры погрызли? А фуле, раз море выкопали - что нам какой-то ватный мост *идовской постройки!
Anatol    07.12.2018, 15:42
Оценка:  +6
Anatol
Главное в движении! Запасаемся поп-корном.
s-e-r    07.12.2018, 15:37
Оценка:  +8
s-e-r
Ждем обрушения.
Ехидный    07.12.2018, 15:28
Оценка:  +6
Ехидный
Значит, Ротенбергу надо еще подкинуть пару десятков лярдов на ремонт провала, чтобы не очень проваливался
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