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Януковичу в Израиле светит арест - Матиос

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Хоть Израиль и не является участником Интерпола, у Украины уже есть опыт взаимодействия с этой страной по правовым вопросам.
Если Янукович отправится в Израиль лечиться, Киев потребует от Иерусалима его ареста
Если Янукович отправится в Израиль лечиться, Киев потребует от Иерусалима его ареста
EPA/UPG

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В украинской военной прокуратуре не верят, что Виктор Янукович покинет пределы России даже ради лечения травмы в Израиле. Однако если это случится, Украина сможет потребовать его физического ареста, рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Новое Время.

По мнению чиновника, экс-президента “никуда, никто и никогда не будет перемещать из России“.

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“Я очень смутно верю в любое перемещение за пределы резервации, где находится экс-президент Украины“, - отметил Матиос. 

Эта экс-резервация, по словам военного прокурора - это Ростовская область и какое-то небольшое территориальное образование там, где он проживает под охраной спецслужб РФ.

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В случае, если выезд Януковича в Израиль все же произойдет, Украина будет обязана обратиться к официальному Иерусалиму с запросом навыдачу бывшего главы государства.

“Экс-президент Янукович объявлен в розыск по системе Интерпола, выставлена соответствующая карточка, но хочу отметить, что государство Израиль не является участником Интерпола“, - уточнил Матиос. 

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И все же, по его словам, практики международного правового сотрудничества между Генпрокуратурой и государством Израиль есть. 

Ранее экс-президент Виктор Янукович отказался появиться в суде в режиме онлайн для оглашения своего последнего слова перед приговором.

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Он обвиняется в государственной измене, решение по этому делу Оболонский райсуд должен вынести в ближайшее время. Правда, судьи могут растянуть процесс совещания аж до понедельника.

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Теги: Янукович, травма, приговор, военная прокуратура, Израиль, арест
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