Порошенко подписался под бюджетом-2019

Президент уже поставил свой автограф под главным финансовым документом страны.

Порошенко подписал госбюджет на будущий год president.gov.ua

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Госбюджет на 2019 год уже подписан президентом. Об этом Петр Порошенко сообщил во время Украинского женского конгресса, передает РБК-Украина.

На сайте парламента документ значится пока как отправленный на подпись президенту, не обновили пока информацию и на сайте президента.

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Спикер Андрей Парубий заверял ранее, что принятие государственного бюджета в срок - до 1 декабря - должно положительно сказаться на решении международных партнеров о предоставлении нам финансовой макропомощи.

Законопроект №9000 предусматривает доходы на сумму 1026,1 млрд грн и расходы на сумму 1112,1 млрд грн. Дефицит предусмотрен на уровне 89,9 млрд гривен.

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Почти 212 млрд грн планируется потратить на оборону и безопасность, 167,5 млрд - на выплату пенсий, 20 млрд грн - на выплату субсидий. Расходы на медицину составят почти 96 млрд грн, на образование - почти 127 млрд грн.

На строительство и ремонт дорог потратят 55 млрд грн. Минимальную зарплату установят на уровне 4173 грн с начала года.

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Ранее госбюджет подписал спикер ВР Андрей Парубий. Депутаты проголосовали за проект госбюджета на 2019 год 23 ноября.