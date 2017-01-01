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Целился в сестру: На Закарпатье водитель въехал в толпу

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Мужчина намеревался убить собственную сестру, которая находилась в группе людей. Четыре человека пострадали, одна женщина погибла.
Полиция расследует инцидент, как намеренное убийство
Полиция расследует инцидент, как намеренное убийство
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Виноградовском районе Закарпатской области местный житель намеренно въехал автомобилем в группу из пяти человек, чтобы сбить собственную сестру.

Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает пресс-служба полиции области.

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Отмечается, что 35-летний водитель проявил агрессию из-за личной неприязни к сестре. Рядом с женщиной на улице находилось еще четверо местных жителей. Все они получили телесные повреждения, а сестра водителя погибла в реанимации.

Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства и нарушения безопасности дорожного движения, что привело к травмам.

Сейчас мужчину отпустили из-под стражи под денежный залог.

Как сообщалось 27 октября, в Кривом Роге во время гонок авто въехало в толпу.

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Теги: ДТП, смерть, убийство, водитель, сестра, авто
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