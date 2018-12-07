Бомбардировщики из РФ могут покрыть Украину, не заходя в наше воздушное пространство

Россия модернизировала свои аэродромы, а ее военные летчики имеют большой боевой опыт.

России при желании даже не нужно заходить в украинское воздушное пространство

Читай также: Декабрь цвета хаки. Как страна живет при военном положении

Воздушная угроза со стороны России делает Украину достаточно уязвимой. Об этом в эфире "5 канала" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, радиус действия тактической и стратегической авиации России является очень угрожающим для нашей территории.

Читай также: МИД Германии предлагает расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

Скибицкий пояснил, что после начала войны РФ модернизировала всю аэродромную инфраструктуру вблизи Украины. Кроме того, осуществлена ​​модернизация старых самолетов и приняты на вооружение новые.

"И третье - мы всегда отслеживаем деятельность экипажей этих самолетов. они задействованы в боевых действиях на территории Сирии, имеют боевой опыт и все необходимые боевые навыки", - рассказал представитель разведки.

Читай также: Порошенко рассказал о результатах первой недели военного положения

Говоря о тактической авиации, Скибицкий отметил: "Большинство самолетов и то вооружение РФ, которое они несут на себе, позволяют покрывать почти всю территорию нашей страны - кроме части территории Закарпатской области".

Что касается стратегической авиации, дальние бомбардировщики в РФ могут покрывать нашу территорию, даже не заходя в воздушное пространство Украины.

Читай также: Украина создаст общую с Польшей и Литвой военную часть

Напомним, ранее в США исключили военный вариант разрешения конфликта в Керченском проливе.

25 ноября российские военные захватили три украинских корабля с 24 военными моряками на борту. Последние были незаконно арестованы и переправлены в Москву в СИЗО.