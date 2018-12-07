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Бомбардировщики из РФ могут покрыть Украину, не заходя в наше воздушное пространство

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 2
Россия модернизировала свои аэродромы, а ее военные летчики имеют большой боевой опыт.
России при желании даже не нужно заходить в украинское воздушное пространство
России при желании даже не нужно заходить в украинское воздушное пространство

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Воздушная угроза со стороны России делает Украину достаточно уязвимой. Об этом в эфире "5 канала" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, радиус действия тактической и стратегической авиации России является очень угрожающим для нашей территории.

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Скибицкий пояснил, что после начала войны РФ модернизировала всю аэродромную инфраструктуру вблизи Украины. Кроме того, осуществлена ​​модернизация старых самолетов и приняты на вооружение новые. 

"И третье - мы всегда отслеживаем деятельность экипажей этих самолетов. они задействованы в боевых действиях на территории Сирии, имеют боевой опыт и все необходимые боевые навыки", - рассказал представитель разведки.

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Говоря о тактической авиации, Скибицкий отметил: "Большинство самолетов и то вооружение РФ, которое они несут на себе, позволяют покрывать почти всю территорию нашей страны - кроме части территории Закарпатской области". 

Что касается стратегической авиации, дальние бомбардировщики в РФ могут покрывать нашу территорию, даже не заходя в воздушное пространство Украины.

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Напомним, ранее в США исключили военный вариант разрешения конфликта в Керченском проливе.

25 ноября российские военные захватили три украинских корабля с 24 военными моряками на борту. Последние были незаконно арестованы и переправлены в Москву в СИЗО.

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Теги: военное положение, авиация, РФ, бомбардировщики, угрозы, Украина
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Комментариев (3)
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Da-Gabon    07.12.2018, 18:15
Оценка:  0
Da-Gabon
Бык корову покрывает. Чепуху пишут.
Люблю_Украину    07.12.2018, 17:48
Оценка:  -3
Люблю_Украину
вот нафига это было писать? теперь они догадаются и смогут использовать это против нас. Ведь за 5 лет войны они не додумались же(
Woodbrother    07.12.2018, 17:53
Оценка:  -1
Woodbrother
Просто опыт агресии в Грузии рассиан как то останавливал. За пять дней войны ПВО Грузии уничтожило 38 боевых самолетов россии и 56 сиьно повредило. Подавляющее большинство поврежденных бортов так же ушло в хлам.
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