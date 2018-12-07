Бомбардировщики из РФ могут покрыть Украину, не заходя в наше воздушное пространство
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Воздушная угроза со стороны России делает Украину достаточно уязвимой. Об этом в эфире "5 канала" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, радиус действия тактической и стратегической авиации России является очень угрожающим для нашей территории.
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Скибицкий пояснил, что после начала войны РФ модернизировала всю аэродромную инфраструктуру вблизи Украины. Кроме того, осуществлена модернизация старых самолетов и приняты на вооружение новые.
"И третье - мы всегда отслеживаем деятельность экипажей этих самолетов. они задействованы в боевых действиях на территории Сирии, имеют боевой опыт и все необходимые боевые навыки", - рассказал представитель разведки.
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Говоря о тактической авиации, Скибицкий отметил: "Большинство самолетов и то вооружение РФ, которое они несут на себе, позволяют покрывать почти всю территорию нашей страны - кроме части территории Закарпатской области".
Что касается стратегической авиации, дальние бомбардировщики в РФ могут покрывать нашу территорию, даже не заходя в воздушное пространство Украины.
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Напомним, ранее в США исключили военный вариант разрешения конфликта в Керченском проливе.
25 ноября российские военные захватили три украинских корабля с 24 военными моряками на борту. Последние были незаконно арестованы и переправлены в Москву в СИЗО.