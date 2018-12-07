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Декларацию о Голодоморе 1932-33 годов подписали 38 стран ООН

Комментариев: 8
В списке, помимо стран Европы и США, есть страны Ближнего Востока и Латинской Америки.
Декларация будет распространена в качестве официального документа Генеральной ассамблеи ООН
Декларация будет распространена в качестве официального документа Генеральной ассамблеи ООН
un.org

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38 государств-членов ООН стали авторами Декларации к 85 годовщине Голодомора 1932-33 годов в Украине. Об этом сообщил представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.

Документ прямо осуждает политику сталинского режима, насильственную коллективизацию и конфискацию продовольствия, что привело к гибели значительной части украинцев.

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“Отмечается также необходимость раскрытия архивов для установления исторической правды и повышения осведомленности с причинами и последствиями трагедии“, - добавил Николенко.

Инициатором создания Декларации была Украина, но, сравнительно с предыдущими подобными документами, значительно возросло количество и география государств-авторов.

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Среди новых подписантов - Чили, которая первой среди стран Латинской Америки присоединилась к украинской инициативе, отметил Николенко. 

Кроме того, присоединились к осуждению искусственного голода Болгария, Словения и Черногория, Швейцария, Португалия и Нидерланды. 

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В перечне есть как страны Европы и Северной Америки, так и страны Ближнего Востока и Южной Америки. Декларация будет распространена в качестве официального документа Генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, 24 ноября в Киев прошло шествие памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов “Свеча памяти“.

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Теги: Голодомор, Украина, ООН, декларация, история
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Комментариев (8)
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МСергей    07.12.2018, 18:50
Оценка:  0
МСергей
обратно пропорциональная зависимость
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик.
За принятие документа выступили 130 стран, против оказались только США и Украина. Еще 51 страна воздержалась.
МСергей    07.12.2018, 18:50
Оценка:  0
МСергей
Среди воздержавшихся - большинство европейских стран.
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 18:52
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А про защиту бабочек в джунглях Гвинеи Бисау никто ничего не принимал?
Катилин    07.12.2018, 18:38
Оценка:  -1
Катилин
Как раз все вассалы самой цивилизованной страны) Надо всё таки поднимать вопрос геноцида коренного населения Северной Америки, и поинтересоваться, что же в цивилизации делают до сих пор такие образования, как резервация.
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 18:54
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
А что ж твой альфа стерх молчит? Пусть поднимет. Или на этом бабла не поднять?
Катилин    07.12.2018, 19:13
Оценка:  -1
Катилин
У меня нет никаких Альфа, как Бет и омег) Сам себе режиссёр)
Катилин    07.12.2018, 19:19
Оценка:  -1
Катилин
Можно ещё поднять вопрос о геноциде 1991-2018 с 52 осталось 38 млн человек, не Сталин конечно, тот бы за это время больше сгноил бы, но тоже так ощутимо, почти 20% населения. Ладно половина из этих 20% уехала, грубо, - где остальные?)
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 19:45
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Подними. Только это все - последствия госпереворота 1917 года.
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