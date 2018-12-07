Декларацию о Голодоморе 1932-33 годов подписали 38 стран ООН

В списке, помимо стран Европы и США, есть страны Ближнего Востока и Латинской Америки.

Декларация будет распространена в качестве официального документа Генеральной ассамблеи ООН un.org

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38 государств-членов ООН стали авторами Декларации к 85 годовщине Голодомора 1932-33 годов в Украине. Об этом сообщил представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.

Документ прямо осуждает политику сталинского режима, насильственную коллективизацию и конфискацию продовольствия, что привело к гибели значительной части украинцев.

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“Отмечается также необходимость раскрытия архивов для установления исторической правды и повышения осведомленности с причинами и последствиями трагедии“, - добавил Николенко.

Инициатором создания Декларации была Украина, но, сравнительно с предыдущими подобными документами, значительно возросло количество и география государств-авторов.

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Среди новых подписантов - Чили, которая первой среди стран Латинской Америки присоединилась к украинской инициативе, отметил Николенко.

Кроме того, присоединились к осуждению искусственного голода Болгария, Словения и Черногория, Швейцария, Португалия и Нидерланды.

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В перечне есть как страны Европы и Северной Америки, так и страны Ближнего Востока и Южной Америки. Декларация будет распространена в качестве официального документа Генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, 24 ноября в Киев прошло шествие памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов “Свеча памяти“.