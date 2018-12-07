Местные советы требуют отменить решение Порошенко о повышении цены на газ - Тимошенко

По инициативе Юлии Тимошенко и фракций “Батькивщины“ местные советы разных уровней продолжают обращаться к президенту Украины с требованием немедленно отменить решение о повышении цены на газ для населения. Соответствующие обращения к власти на своих внеочередных сессиях принял 181 совет: 176 местных и 5 областных, сообщает пресс-служба “Батькивщины“.

Только в Киевской области, например, отменить это повышение тарифов требуют 19 советов: Яготинская, Бучанская, Вишневая, Переяслав-Хмельницкая, Таращанская, Мироновская, Богуславская, Обуховская, Украинская, Вышгородская, Васильковская городские советы, Тетиевская, Бородянская, Згурівська, Фастовская, Ставищенская, Переяслав-Хмельницкая районные советы, Тетиивская местная ОТО, а также депутаты Киево-Святошинского райсовета

“Решение о повышении цены на газ на 23,5% вызвало волну вполне оправданного возмущения, ведь на фоне сверхнизких соцстандартов повышение коммунальных платежей является преступлением против украинцев“, – сказал депутат от ВО “Батькивщина“ Яготинского горсовета Владимир Белица. – Мы как местные депутаты не можем стоять в стороне от этих проблем, ведь речь идет о достойном уровне жизни людей, которые выбрали нас на эти должности“.

Напомним, как отмечал народный депутат от фракции “Батькивщина“ Юрий Одарченко, решение о повышении цены на газ – это свидетельство безответственной политики власти.

“Повышение цены на газ не имеет никакого экономического обоснования. Депутаты от “Батькивщины“ инициировали проведение внеочередных сессий советов с требованием немедленно отменить решение о повышении цены на газ для населения!“, – заявил он.

По его словам, “обоснование повышения тарифов на газ до рыночных цен – прикрытие очередной схемы обогащения власти за счет простых украинцев“.

Напомним, Тимошенко обратилась к депутатам всех уровней – областных, районных, городских – немедленно созвать внеочередные сессии и требовать от президента Порошенко отменить это преступление перед людьми, это еще одно необоснованное повышение цен на газ, тарифов на тепло и горячую воду.