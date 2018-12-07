УПЦ МП не пустит свое духовенство на Объединительный собор: "Там раскольники"

Церковь официально не благословила ни епископов, ни мирян на участие в объединении церквей.

В УПЦ МП считают, что Варфоломей не имеет право собирать церкви в Украине news.church.ua

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Священный Синод УПЦ МП провел в пятницу заседание, на котором объявил Объединительный собор украинских церквей незаконным собранием. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Заседанием в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре руководил митрополит Онуфрий. Он заявил, что Константинопольский Патриарх Варфоломей не имеет никакого канонического права созвать любое собрание в Украине.

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Синод также подчеркивает, что Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев Украинской Православной Церкви.

"Планируемый "объединительный собор" считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок", - сообщила пресс-служба.

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В связи с этим Синод не благословил участие в соборе епископата, духовенства, монашествующих и мирян УПЦ МП.

"Священный Синод особенно обращает внимание, что никто из числа священнослужителей или мирян не уполномочивается представлять УПЦ на этом собрании", - подчеркнули в церкви.

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Напомним, Объединительный собор по созданию Украинской автокефальной церкви пройдет в Киеве 15 декабря.