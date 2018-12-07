УПЦ МП не пустит свое духовенство на Объединительный собор: "Там раскольники"
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Священный Синод УПЦ МП провел в пятницу заседание, на котором объявил Объединительный собор украинских церквей незаконным собранием. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.
Заседанием в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре руководил митрополит Онуфрий. Он заявил, что Константинопольский Патриарх Варфоломей не имеет никакого канонического права созвать любое собрание в Украине.
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Синод также подчеркивает, что Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев Украинской Православной Церкви.
"Планируемый "объединительный собор" считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок", - сообщила пресс-служба.
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В связи с этим Синод не благословил участие в соборе епископата, духовенства, монашествующих и мирян УПЦ МП.
"Священный Синод особенно обращает внимание, что никто из числа священнослужителей или мирян не уполномочивается представлять УПЦ на этом собрании", - подчеркнули в церкви.
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Напомним, Объединительный собор по созданию Украинской автокефальной церкви пройдет в Киеве 15 декабря.
и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;
и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.
Это из Библии. И кто после этого следует заповедям Иисуса?
А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: "рака ", подлежит синедриону; а кто скажет: "безумный ", подлежит геенне огненной.
оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним,
истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.