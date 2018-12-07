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УПЦ МП не пустит свое духовенство на Объединительный собор: "Там раскольники"

Комментариев: 8
Церковь официально не благословила ни епископов, ни мирян на участие в объединении церквей.
В УПЦ МП считают, что Варфоломей не имеет право собирать церкви в Украине
В УПЦ МП считают, что Варфоломей не имеет право собирать церкви в Украине
news.church.ua

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Священный Синод УПЦ МП провел в пятницу заседание, на котором объявил Объединительный собор украинских церквей незаконным собранием. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Заседанием в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре руководил митрополит Онуфрий. Он заявил, что Константинопольский Патриарх Варфоломей не имеет никакого канонического права созвать любое собрание в Украине.

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Синод также подчеркивает, что Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев Украинской Православной Церкви.

"Планируемый "объединительный собор" считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок", - сообщила пресс-служба.

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В связи с этим Синод не благословил участие в соборе епископата, духовенства, монашествующих и мирян УПЦ МП.

"Священный Синод особенно обращает внимание, что никто из числа священнослужителей или мирян не уполномочивается представлять УПЦ на этом собрании", - подчеркнули в церкви.

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Напомним, Объединительный собор по созданию Украинской автокефальной церкви пройдет в Киеве 15 декабря.

 

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Теги: УПЦ МП, Объединительный собор, Церковь, православие, Варфоломей
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Комментариев (9)
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ВосставшийИзБана    07.12.2018, 19:53
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую;
и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;
и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 19:55
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.

Это из Библии. И кто после этого следует заповедям Иисуса?
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 19:56
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду.
А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: "рака ", подлежит синедриону; а кто скажет: "безумный ", подлежит геенне огненной.
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 19:56
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,
оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним,
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 19:57
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;
истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.
Хитрый-Лис    07.12.2018, 19:36
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
МП с чАмайданам за пАребрик
BaltijasCels    07.12.2018, 19:11
Оценка:  -3
BaltijasCels
Как по мне, пусть создают свои соборы, строят свои храмы. Пусть им помогают их прихожане. Чего они до УПЦ причепились?
bugrov3    07.12.2018, 19:05
Оценка:  +2
bugrov3
на арду нах нечисть!
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 18:39
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Раскольники объединяются, а не раскольники на объединение не идут ... У меня когнитивный диссонанс.
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