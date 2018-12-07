Россию призывают отпустить Сенцова получить премию Сахарова

Вручение премии за свободу мнения состоится на следующей неделе. Еврокомиссар Хан просит отпустить заключенного лауреата на ее получение.

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан в пятницу, 7 декабря, призвал отпустить заключенного украинского режиссера Олега Сенцова для вручения ему премии Сахарова в Страсбурге. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"На следующей неделе украинский кинорежиссер Олег Сенцов будет награжден премией Сахарова Европейского парламента. Приговоренный к 20 годам заключения, он не сможет лично получить премию. Поэтому я повторно призываю: отпустите Сенцова получить премию Сахарова", - написал Хан.

Напомним, 25 октября Олега Сенцова наградили премией Сахарова-2018.

Как сообщалось, на премию Сахарова Олега Сенцова номинировала Европейская народная партия, крупнейшая фракция в Европейском парламенте.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла постановление о выдвижении Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира. Документ подписал спикер парламента Андрей Парубий.

Премия Сахарова за свободу мнения является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

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