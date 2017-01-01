МИД просит усилить давление на РФ из-за ареста адвоката в Крыму
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МИД выразил решительный протест в связи с незаконным решением оккупационного “суда“ в Симферополе арестовать адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Там подчеркнули, что Эмиль Курбединов является одним из ключевых адвокатов по делам незаконно удерживаемых в российских тюрьмах граждан Украины. Недавно он также защищал одного из военнопленных украинских моряков.
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“Именно последний факт мог привести к его задержанию, - считают в МИД. - Однако это далеко не первый случай преследования российскими оккупантами адвокатов и правозащитников“.
В ноябре Курбединов и его коллеги Лиля Геменджи и Эдем Семедляев уже получили необоснованное “предостережение“ о “недопустимости нарушения законодательства о демонстрации“,- привели пример в ведомстве.
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Обвинения в “демонстрации атрибутики или символики экстремистских организаций“, использованное российским оккупационным “судом“ для того, чтобы отправить Эмиля Курбединова за решетку, также безосновательно“, - подчеркивает пресс-служба.
“Мы призываем международное сообщество усиливать политико-дипломатическое и санкционное давление на страну-агрессора до момента деоккупации Крыма и освобождения всех незаконно удерживаемых Россией украинцев“, - резюмировал МИД.
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Напомним, ранее МИД отправил России ноту протеста в связи с незаконным арестом 24 украинских моряков с захваченных РФ кораблей в Керченском проливе.