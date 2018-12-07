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Киев выразил протест из-за ареста крымского адвоката Курбединова

Комментариев: 2
Обвинение Эмиля Курбединова имеет безосновательный и сфабрикованный характер, считают в МИД Украины.
Киев выразил протест из-за ареста крымского адвоката Курбединова
nk.org.ua

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением "суда" в Симферополе арестовать адвоката Эмиля Курбединова. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в пятницу, 7 декабря.

Отмечается, что Курбединов является одним из ключевых адвокатов по делам граждан Украины, "незаконно удерживаемых Россией по сфабрикованным и политически мотивированным обвинениям, а с недавних пор он также защищает одного из военнопленных украинских моряков".

Дипломаты полагают, что именно последний факт мог вызвать его задержание, хотя это не первый случай преследования российскими властями адвокатов и правозащитников в Крыму.

"В ноябре Эмиль и двое его коллег, Лиля Геменджи и Эдем Семедляев, получили необоснованное "предостережение о "недопустимости нарушения законодательства о демонстрации", – говорится в сообщении.

В МИД убеждены, что обвинение в "демонстрации атрибутики или символики экстремистских организаций", использованное "судом" в Крыму для того, чтобы отправить Курбединова за решетку, имеет безосновательный и сфабрикованный характер.

"На самом деле Россия пытается лишить украинских граждан – политических заключенных в РФ и на оккупированных территориях права на защиту путем запугиваний и притеснений тех, кто поддерживает украинских заложников Кремля и защищает их в судах. В этой связи, мы обеспокоены тем, что тактика постоянных административных взысканий, которая используется в России для "истощения" оппозиционных активистов, переносится в оккупированный Крыму", – отметили в МИД.

Ранее в пятницу стало известно, что в Симферополе так называемый "суд" вынес приговор адвокату Эмилю Курбединову, защищавшего захваченных украинских моряков.

Адвоката взяли под стражу на пять суток по обвинению в публичной демонстрации символики запрещенной в России крымскотатарской организации Хизб ут-Тахрир.

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Теги: Россия, Украина, Крым, МИД Украины, суд, Симферополь, протест, арест, адвокат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Фарбио    07.12.2018, 19:51
Оценка:  0
Фарбио
Эмиль Курбидинов гражданин Российской Федерации, почему МИД Украины обеспокоен судьбой гражданина чужой страны?
Предаторр    07.12.2018, 19:27
Оценка:  +1
Предаторр
Наш MUД такой смешной!))))))))))
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